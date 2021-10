Il cibo è un ottimo alleato contro i malesseri del corpo. Per questo avere il controllo di ciò che si cucina può essere un buon modo per assicurarsi di stare in salute. Oggi, infatti, spieghiamo come unire due ingredienti deliziosi in un piatto che stupirà tutti gli ospiti e che ci farà sentire meglio. Parliamo degli espinacas con garbanzos (spinaci con ceci), piatto tipico della città di Siviglia. I ceci, infatti, sono degli ottimi alleati del cuore e contribuiscono a tenere sotto controllo il colesterolo. Invece gli spinaci sono una delle verdure con più alto contenuto di vitamina C, sostanza che riduce la lunghezza degli episodi influenzali. Si può avere dunque una doppia azione contro colesterolo e malanni di stagione con questo delizioso contorno andaluso.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

400 grammi di spinaci (sia freschi che congelati);

500 grammi di ceci già cotti;

2 testine di aglio;

50 grammi di pane raffermo;

cumino quanto basta;

pepe macinato quanto basta;

paprika dolce quanto basta;

olio extravergine di oliva quanto basta;

sale quanto basta;

2 cucchiai di aceto di mele o di vino bianco.

Per prima cosa è necessario occuparsi della verdura. Quindi lavare e sciacquare sotto l’acqua corrente gli spinaci. Se si vuole tagliare il passaggio, basta comprarli direttamente surgelati. Una volta che l’acqua bolle, mescolare bene e lasciare cuocere per 10 minuti. Scolarli e lasciarli un attimo a raffreddare e a drenare l’acqua in eccesso. Prendere quindi la quantità indicata di legumi già cotti, oppure prediligere quelli in scatola. Se si opta per questi ultimi rimuovere il liquido di ristagno e sciacquarli sotto l’acqua corrente. Preparare dunque il cosiddetto “majado”, una salsina che aiuterà a rendere il piatto cremoso.

Prendere dunque una padella antiaderente e inserirci un abbondante giro di olio di oliva. Mettere a soffriggere i due spicchi di aglio privati delle parti di scarto. Dorarli, facendo però attenzione a non bruciarli. Toglierli e metterli da parte. Mettere a tostare il pane raffermo e fare la stessa cosa. Inserire dunque nel mixer l’aglio e il pane, accompagnandoli con l’aceto, il cumino, la paprika dolce, il sale e un po’ d’acqua. Azionare fino a che non si otterrà una consistenza cremosa. Prendere i ceci e gli spinaci ormai drenati e metterli a cuocere nella padella già usata, versandoci il majado. Far andare il tutto per 10 minuti aggiungendo ancora un po’ di acqua. La consistenza finale, infatti, non dovrà essere troppo asciutta.

