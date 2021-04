Tutti prima di fare la lavatrice si assicurano di dividere i bianchi dai colorati, di inserire nel cestello qualche foglia di acchiappa colore e di mettere la temperatura giusta per evitare che i vestiti si restringano. Quasi nessuno, però, presta attenzione a un piccolo particolare. Ovvero a quanto detersivo e ammorbidente mettere.

Oggi illustreremo un metodo sicuro per ridurre gli sprechi e per salvaguardare gli indumenti. Spiegheremo, in sintesi, perché nessuno lo sa ma la quantità di detersivo che tutti noi usiamo per il bucato lo lascia sporco e a lungo andare tende a rovinarlo.

La dose adatta

Spesso la maggior parte della gente va semplicemente “a occhio” o si orienta aiutandosi con il tappo. Facendo così, però, si rischia di avere gli indumenti ancora sporchi dopo il lavaggio e di finire troppo velocemente il flacone comprato al supermercato.

Quindi come si può fare per trovare una giusta misura? È molto semplice, basta affidarsi alle istruzioni. Sulle confezioni, infatti, sono riportate le dosi esatte da rispettare per avere un bucato splendente, pulito e profumato.

Quale detersivo scegliere

Esistono diverse tipologie di detersivo. Il più comune sicuramente è quello liquido. Ma esiste anche quello in polvere e quello in capsule. Dal punto di vista del dosaggio sicuramente quest’ultimo è il più comodo. In questo modo, infatti, si evita sia lo spreco di materiale che il danneggiamento dei adorati propri capi d’abbigliamento.

Quello liquido, invece, dà il suo meglio sui capi delicati. E quello in polvere è ideale sui capi bianchi.

Oggi abbiamo come spiegato perché nessuno lo sa ma la quantità di detersivo che tutti noi usiamo per il bucato lo lascia sporco e a lungo andare tende a rovinarlo. Se si è interessati a scoprire altri modi per lavare al meglio i vestiti, basta cliccare qui per scoprire il curioso uso dei gusci delle uova: “Ecco spiegato lo strabiliante motivo per cui tutti stanno mettendo i gusci d’uovo nella lavatrice”.