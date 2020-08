Ecco sei consigli per far durare di più il profumo sul corpo. Dove devo spruzzare il profumo per farlo durare di più. Sarà il collo oppure i polsi? Ma quanto ne devo spruzzare? Oggi vi sveleremo dei trucchi per far durare di più il vostro profumo.

Vi state preparando per la vostra giornata lavorativa. Vi siete fatti la doccia, vestiti e due gocce di profumo non possono mancare. Ma sono due gocce di profumo oppure di più? E soprattutto dove devo spruzzarle? Le parti importanti dove spruzzare il profumo sono quelle parti del corpo chiamate pulsanti. Quindi quelle dove la pressione sanguigna è più forte.

Ecco sei consigli per far durare di più il profumo sul corpo

Partiamo dunque dalle parti del corpo. Il collo è il punto tradizionale in cui il profumo viene applicato dalla maggior parte delle persone. Sul collo infatti scorrono la giugulare interna, quella esterna, la vena succlavia e l’arteria succlavia. Sui polsi invece bisogna fare molta attenzione. Perché una volta applicate le gocce non devi strofinare i polsi tra loro, ma devi tamponare l’uno con l’altro. Questa azione porta a far surriscaldare la pelle, e di conseguenza a rovinare la fragranza, diminuendone la persistenza in modo importante.

Anche dietro le orecchie. Infatti questa zona è un altro punto pulsante del corpo, perfetto quindi per l’applicazione del profumo. Per avere un profumo più duraturo potresti spruzzare qualche goccia anche nell’ombelico. Qui le note si sprigionano molto lentamente, garantendo una persistenza davvero alta.

Per le signorine…

Un posto che vi assicura di lasciare quella tanta amata scia è dietro le ginocchia. Il profumo spruzzato in questa parte del corpo, che è in costante movimento, grazie al suo calore, tenderà dal basso a salire gradualmente verso l’alto con il passare delle ore. Un altro posto dove spruzzare il profumo è tra i seni, per gli uomini invece il torace. Che sono rispettivamente le zone del cuore.