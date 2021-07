Come proteggere il cuore dall’invecchiamento e dalle malattie cardiovascolari in modo semplice e naturale?

Sono in molti a farsi questa domanda. Secondo i dati, sono proprio le malattie cardiovascolari a rappresentare attualmente la principale causa di morte nel nostro Paese.

Secondo uno studio condotto dalla Società Italiana di Cardiologia (SIC) la mortalità per infarto si sarebbe addirittura triplicata durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid 19.

Dunque, una prevenzione efficace potrebbe rappresentare una salvezza vera e propria. A tal proposito si consiglia anche “9 alimenti con il più alto contenuto di vitamina D che salvano il cuore e proteggono le ossa”.

Prima di entrare nel vivo dell’argomento e capire perché ancora in pochi lo sanno ma gli over 60 possono ridurre notevolmente il rischio d’infarto in modo semplicissimo, è doverosa una premessa.

Considerata la pericolosità della patologia va detto che solo equipe mediche specializzate sono in grado di suggerire le strategie migliori da seguire per scongiurare il pericolo. Tuttavia, con il supporto della scienza anche 3-4 azioni quotidiane possono proteggere il cuore e ridurre il rischio d’infarto.

La ricerca scientifica

Lo studio è stato condotto dai ricercatori dell’Università Autonoma di Madrid e degli Istituti Ciberesp e Imdea e pubblicato sulla rivista Bmc Medicine.

In buona sostanza gli scienziati hanno riconosciuto nella cosiddetta “dieta Atlantica” un ottimo alleato nella lotta contro l’infarto.

Come la dieta Mediterranea anche quella Atlantica prevede il consumo di pesce, carne, patate, prodotti lattiero-caseari ma anche verdure, legumi e pane di grano integrale, di segale e di mais. Un regime alimentare che prevede un consumo di mezzo bicchiere di vino rosso o bianco a pranzo e cena.

A confermare l’efficacia di questa dieta, molti studi scientifici che associano a questo piano alimentare anche la diminuzione dei casi di obesità e un miglioramento dei livelli di colesterolo cattivo.

I benefici per gli over 60 sono segnalati dalla ricerca durata 10 anni. Lo studio ha visto la partecipazione di 3.165 over 60.

Secondo i ricercatori il tasso di mortalità si è ridotto del 33% per coloro che avevano adottato il regime alimentare della dieta Atlantica.

Dunque, pochi lo sanno ma gli over 60 possono ridurre notevolmente il rischio d’infarto in modo semplicissimo.

Basta seguire la dieta Atlantica meno conosciuta della sua “collega” dieta Mediterranea ma ugualmente valida, riconosciuta anche dalla scienza.