Le piattaforme streaming ci permettono di vedere i nostri film e le nostre serie tv preferite. Ma è possibile vedere anche le nuove uscite e soprattutto quelle in tendenza. In questo articolo parleremo di una serie tv che in realtà tanto nuova non è. Infatti, la prima puntata è stata trasmessa nel lontano gennaio 2015, su CBC Television.

A partire da luglio 2021, però, la serie appare per la prima volta in Italia. Premiata come miglior commedia dell’anno questa serie tv è assolutamente da non perdere. Infatti, non a caso l’anno scorso vinse l’Emmy Award ed è stata premiata con ben 11 Canadian Screen Awards.

La prima stagione della serie tv è disponibile su Infinity Plus, la piattaforma che si trova sull’applicazione di Mediaset Play.

Schitt’s Creek

La fortunata serie si chiama Schitt’s Creek e parla di una famiglia che perde la propria fortuna e il proprio successo e si vede costretta a ricostruire la propria vita. Il padre era un magnate del Video Store, la madre era un’attrice. La famiglia trasloca nell’unico motel della città, Schitt’s Creek, che i genitori avevano acquistato come regalo di compleanno per il figlio.

I quattro protagonisti sono interpretati da attori famosi e conosciuti per aver prestato i loro volti a personaggi comici. Per esempio, la parte del padre è recitata da Eugene Levy che abbiamo imparato a conoscere nella saga di “American Pie”, dove interpretava la medesima parte in relazione al protagonista. La parte della madre è recitata da Catherine O’Hara, conosciuta nell’amatissimo film “Mamma ho perso l’aereo”. Il figlio è interpretato dal vero figlio di Eugene Levy, Daniel Levy, che abbiamo visto in un’altra famosa serie tv, ossia “Modern Family”.

Oltre ai protagonisti, ci sono altri attori che conosciamo per la loro comicità come Chris Elliot che ha recitato in “How I Met Your Mother” e in “Scary Movie 2”.

Premiata come miglior commedia dell’anno questa serie tv è assolutamente da non perdere

La serie tv si compone di 6 stagioni di 13 episodi ciascuno per le prime quattro stagioni. Dalla quinta stagione è formata da 14 episodi. Al momento, in Italia è disponibile la prima stagione. È possibile vederla, come anticipato, su Mediaset Infinity, scaricando gratuitamente l’applicazione. Clicchiamo sul tasto “scopri Infinity Plus” e cerchiamo la serie tv.

La piattaforma in questione ha una prova gratuita per sette giorni trascorsi i quali l’abbonamento si acquista a 7,99 euro al mese.