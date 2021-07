Quando pensiamo all’estate pensiamo al mare. Molti di noi preferiscono questa meta per le proprie vacanze.

Ma nonostante il relax del mare pensiamo subito alla nostra linea.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come possiamo sfoggiare costumi all’ultima moda se ci sentiamo fuori forma?

Grazie ad un precedente articolo sappiamo che “per pancia piatta e forma perfetta in estate basta questa fresca bevanda gustosa”.

E che “per corpo depurato e tante vitamine e calcio bastano solo 3 ingredienti gustosi”.

Ma vorremmo comunque avere più di un’alternativa per rimetterci in forma velocemente.

Niente paura, scopriremo insieme una fresca bevanda estiva che fa al caso nostro.

Pochi lo sanno ma è questa la bevanda migliore per pancia piatta sempre sgonfia

Con l’arrivo delle vacanze arriva anche la prova costume. Se anche sappiamo come viverla al meglio, vorremmo però essere sempre in forma.

Durante l’anno seguiamo un’alimentazione sana e variegata. E abbiamo scoperto che “per una dieta dal risultato garantito ci basterà questo riso gustoso e estivo”.

Ma vorremmo trovare un trucco ancora più gustoso per sgonfiare la pancia e vederla finalmente piatta.

Sembra incredibile ma per raggiungere il nostro obiettivo ci basteranno mezzo pompelmo, un cetriolo ed una foglia di menta.

Non dovremo far altro che frullare insieme la polpa del pompelmo con il cetriolo sbucciato. Infine, aggiungeremo la foglia di menta.

Pochi lo sanno ma è questa la bevanda migliore per pancia piatta sempre sgonfia. Infatti, il pompelmo è un frutto povero di zuccheri ma contiene molta acqua e qualche proteina.

Il cetriolo è ricco di magnesio, fosforo e potassio e la menta è utile per digerire bene. Senza contare che con i primi due ingredienti otterremo molte fibre.

Grazie a quest’unica bevanda gustosa riusciremo a tornare in forma e la nostra pancia sarà finalmente piatta e sgonfia.

2 consigli di gusto

Il pompelmo non è un frutto tipicamente estivo. Per riuscire a fare questo gustoso frullato potremo utilizzare qualche succo già pronto.

In alternativa, rivolgiamoci ad un negozio di frutta e verdura. In questo modo potremo ottenerne qualche pompelmo fresco in arrivo da altre parti del mondo.

Ricordiamoci di aggiungere qualche cubetto di giaccio. In questo modo riusciremo a rinfrescare anche le più calde giornate d’estate.

Ecco svelato il trucco gustoso per avere la pancia piatta sempre sgonfia. Non rinunceremo più a questa squisita bevanda.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.