È bello vedere come le mense scolastiche, soprattutto delle scuole dell’infanzia, si siano evolute in questi anni. Oggi, infatti capita sempre più spesso di trovare un vero e proprio menù unito ai moduli di iscrizione. Al di là dei problemi dovuti alla pandemia, l’alimentazione nelle nostre scuole è sempre più ricercata e sempre più curata. Per lo meno nella maggior parte dei casi. E in questi menu a farla da padrone è un pesce che abbassa trigliceridi e pressione arteriosa aiutando anche la memoria e le ossa. Una volta era assieme alle carote l’assoluto protagonista dei pasti meno amati di noi bambini adesso adulti.

Ricchissimo di vitamina B3

È la sogliola il pesce che andremo a vedere in questo articolo, concentrandoci non tanto sul suo potenziale in cucina, quanto sulle virtù meno conosciute. Come dicevamo, la sogliola è presente nei pasti dei più piccoli da sempre perché i suoi nutrienti rinforzano le ossa e i denti. La sua ricchezza di vitamina B3 in particolare è il motivo per il quale questo pesce non manca mai nella lista degli alimenti nella crescita. Ma sarebbe un errore considerarlo solo un pesce per bambini e vediamone il perché.

Un pesce che abbassa trigliceridi e pressione arteriosa aiutando anche la memoria e le ossa

Se la presenza della vitamina B aiuta anche le attività digestive e metaboliche, la ricchezza di acidi grassi omega-3 ci permette di salvaguardare la salute del cuore. Attraverso due funzioni assolutamente importanti:

controllare i trigliceridi;

abbassare la pressione arteriosa.

Ecco perché questo pesce è particolarmente indicato anche per chi si mette a dieta o deve forzatamente rientrare nei limiti e nei valori salutari.

Fa veramente bene anche al cervello

L’accoppiata vitamina B/omega-3 non è solo benefica per l’attività cardiaca, ma anche per quella cerebrale. È infatti risaputo che queste due sostanze promuovono l’attività del nostro cervello, favorendo la concentrazione e rafforzando la memoria. Visti tutti pregi della sogliola adesso capiamo bene perché è un pesce che si adatta proprio a tutte le età.

