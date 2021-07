Con l’arrivo dell’estate arriva la tanto temuta prova costume. Molti di noi passano le vacanze al mare e vogliono sfoggiare un corpo sano e atletico. C’è chi segue un’alimentazione corretta tutto l’anno e chi sa che “per corpo depurato e tante vitamine e calcio bastano solo 3 ingredienti gustosi”. La maggior parte di noi, però, arriva all’ultimo momento e vorrebbe poter fare un miracolo.

Sappiamo che “basta 1 solo piatto con poche calorie per nutrire bene il nostro corpo” vorremmo però qualcosa di gustoso e facile da preparare per vedere risultati immediati. Anche questa volta scopriremo un trucco gustoso per rimetterci in forma con allegria.

Per pancia piatta e forma perfetta in estate basta questa fresca bevanda gustosa

Il periodo estivo mette a dura prova la nostra linea. Quando siamo in vacanza ci concediamo sempre dei pasti di troppo. Spesso abbondando anche con le porzioni.

Sappiamo che “questo pesce ricco di omega3 è perfetto per la nostra salute in estate”, ma spesso mangiamo anche cibi non proprio leggeri. E così la nostra pancia si gonfia e prendiamo quei tanto odiati chili di troppo. Come risolvere questo problema?

Niente paura, ci basterà preparare un frullato di kiwi, mela e zenzero. Non dovremo far altro che frullare insieme 1 kiwi, una mela e 100 millilitri di acqua. Quando tutto ciò sarà perfettamente frullato insieme, aggiungeremo un pizzico di zenzero.

Pochi di noi sanno che per pancia piatta e forma perfetta in estate basta questa fresca bevanda gustosa. Stupiamo tutti con questo squisito frullato che ci farà mantenere la linea. I risultati saranno subito visibili.

3 ingredienti importanti

I frullati piacciono a tutti e si possono fare in mille modi. Ma perché scegliere proprio questi ingredienti?

Innanzitutto, il kiwi è ricco di potassio e antiossidanti. La mela è diuretica e lo zenzero previene e riduce i gonfiori addominali. La mela ed il kiwi sono fonte di fibre. Queste aiutano il nostro intestino ad eliminare con più facilità tutto il cibo che non serve al nostro organismo. In questo modo riusciremo sempre ad avere pianta piatta e sgonfia. Impariamo a preparare questo frullato più volte a settimana. Il nostro corpo acquisterà subito una forma perfetta ed invidiabile.