In tante realtà del nostro Paese, la tradizione suggerisce di preparare una cena a base di pesce per il 24 o il 31 dicembre. Dopo aver sperimentato molte pietanze, inevitabilmente ogni anno ci si interroga su quali piatti proporre, per riuscire a stupire ancora una volta gli ospiti.

Allora presentiamo una ricetta di sicuro successo che utilizza pochi e selezionati ingredienti. Dunque, aspettando Natale o Capodanno questo è il primo piatto di pesce sorprendente per gusto, originalità e semplicità.

Preparazione semplice e veloce con pochi ingredienti, ma selezionati

In primis è importante selezionare la pasta che può essere fresca o secca. In questo secondo caso, scegliamo un formato originale, magari composto da farine antiche, essiccata lentamente, a basse temperature e trafilata in bronzo. Al riguardo, abbiamo già visto quale pasta scegliere e comprare al supermercato.

Per il ragù di tonno sarà fondamentale utilizzare dei tranci freschi. In alternativa potremmo anche optare per il baccalà, seguendo poi per il resto la preparazione che esporremo nel seguito. In merito all’acquisto di quest’ultimo, ecco come riconoscere quello vero e distinguerlo dalle imitazioni in commercio, specie tra Natale e Capodanno.

Sempre in merito al ragù di pesce, altrettanto fondamentali saranno i pelati di pomodori, rigorosamente italiani. Ad esempio si sposano bene con il pesce i pomodorini gialli Presidio Slow Food o i pomodorini del Piennolo, entrambi coltivati a mano alle pendici del Vesuvio. Ottimo anche il pomodoro San Marzano D.O.P. pelato o il pomodorino Corbarino, una varietà piccola e dal sapore intenso.

Infine non dimentichiamo di acquistare un pesto di basilico DOP e di utilizzare un olio evo, magari scovato tra le piccole realtà locali.

Pochi e semplici ingredienti per questa ricetta della Vigilia da leccarsi i baffi

Ingredienti:

500 gr di calamarata o bavette o spaghetti o paccheri;

300 gr di tonno rosso (la parte più grassa);

300 gr di pomodori pelati;

1 barattolo di pesto di basilico;

40 ml di vino bianco;

scorza grattugiata di 1 limone non trattato;

1 cipolla;

olio evo, sale e pepe q.b.

Peliamo e tritiamo la cipolla, mentre a parte tagliamo il tonno a cubetti.

In una padella antiaderente, versiamo un giro di olio evo e facciamo appassire la cipolla. Poi trasferiamo i cubetti di tonno per farli rosolare e infine sfumiamo con il vino bianco. Versiamo i pomodori pelati, aggiungiamo un bicchiere piccolo di acqua e facciamo cuocere a fiamma moderata. Quando il ragù sarà ristretto, aggiustiamo di sale, aggiungiamo il pepe e la scorza di limone grattugiata.

A parte versiamo la pasta in acqua bollente e salata e la scoliamo ben al dente. Poi la trasferiamo nella padella con il ragù e la spadelliamo dopo aver aggiunto il pesto di basilico.

Ecco bella e pronta una pasta squisita che ci farà fare una bellissima figura con gli ospiti nelle prossime festività. Infine, sarà sorprendente servire questa preparazione con un Pigato DOC della Riviera Ligure di Ponente, o una Falanghina del Sannio DOC.

