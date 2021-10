Autunno non solo tempo della caduta delle foglie, ma anche della cura contro il freddo del verde di casa. Abbiamo recentemente visto che lo chiamano il principe dell’inverno questo fiore meraviglioso che non ha paura del freddo. Oggi però ci dedicheremo all’orto, andando a capire se stiamo facendo qualche errore con i “vicini di casa” del nostro rosmarino. Oppure, al contrario, se, senza saperlo abbiamo piantato dei confinanti giusti nel nostro orto. Infatti, pochi lo sanno che il rosmarino aiuta queste 2 piante a sopravvivere se vicine. Alle volte ci allarmiamo di più per i potenziali pericoli delle piante che crescono assieme, piuttosto che per i loro benefici.

Quali sono le piante da coltivare vicino al rosmarino e perché

Gli esperti sanno esattamente cosa piantare vicino al rosmarino. Se abbiamo un orto, un abbinamento perfetto per esempio è quello con le crocifere, ossia la famiglia di broccoli e cavolfiori. Queste due piante messe assieme riescono infatti a proteggersi a vicenda, crescendo anche più floride. I vicini di casa del rosmarino possono infatti non solo approfittare in fase difensiva del suo odore fortissimo. Ma anche a livello nutrizionale del suo scarso “appetito”. Quando infatti decidiamo di abbinare nello stesso terreno due piante, non dimentichiamoci che è fondamentale misurare il loro appetito. Nel caso del rosmarino è praticamente molto ridotto e quindi non porta via nutrienti alle piante vicine.

Pochi lo sanno che il rosmarino aiuta queste 2 piante a sopravvivere se vicine

Abbiamo sopra accennato che le crocifere si avvantaggiano alla grande della presenza del rosmarino come vicino di casa. Le cavolaie e tutti quei parassiti che depongono addirittura le loro uova tra le foglie delle crocifere non lo faranno con la presenza del rosmarino. O, perlomeno, non in quantità massiccia. Questo proprio per il semplice merito naturale del rosmarino di emanare quell’odore così intenso che dà fastidio agli insetti.

Ma esiste un’altra coltivazione che può beneficiare della presenza del rosmarino ed è la carota. Semplici da coltivare e robuste, ecco 5 buoni motivi per coltivare le carote anche adesso. Approfittando anche in questo caso del rosmarino come vicino di casa. Non solo le nostre carote saranno più rigogliose, per il discorso di maggiori nutrienti a disposizione. Ma i parassiti della carota, come coleotteri, mosche e lumache se ne staranno alla larga dalla nostra coltivazione grazie all’odore difensivo della nostra pianta aromatica.

