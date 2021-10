Avevamo visto qualche settimana fa cosa piantare a settembre per avere un orto e un giardino all’altezza. Adesso, con l’arrivo dell’autunno prima e dell’inverno poi, dobbiamo adoperarci essenzialmente in due attività. Proteggere piante e fiori dal freddo, ma anche cercare qualche forma di vita e di colore che dia gioia al balcone e al giardino. Lo chiamano il principe dell’inverno questo fiore meraviglioso che non ha paura del freddo. Fornisce lui stesso delle credenziali col suo nome e vedremo in questo articolo perché possiamo coltivarlo anche nel nostro giardino.

Un doppio nome che dice tutto delle sue caratteristiche

Noi lo chiamiamo comunemente bucaneve, proprio perché per natura è il primo fiore capace di sbocciare quando ancora c’è la neve a coprire il terreno. Ma il suo nome è originale è “galathus nivalis” che in antico greco significa più o meno “fiore di latte della neve”. In effetti il suo nome più antico ci fornisce ancora di più l’idea delle sue caratteristiche. Con quel suo colore bianco latte caratteristico e la sua energia per sconfiggere il freddo dell’inverno.

Lo chiamano il principe dell'inverno questo fiore meraviglioso che non ha paura del freddo

Il bucaneve è una pianta perenne che solitamente cresce nei boschi e nei sottoboschi delle zone di montagna. Una sua caratteristica curiosa è quella di essere piccolo nelle zone fredde e molto più grande in quelle calde. Basterà infatti ammirarlo nei campi scendendo a valle e trovandolo molto più grosso rispetto allo stesso fiore di montagna. Solitamente il bucaneve delle nostre zone arriva a un’altezza che non supera i 20 cm. Inizierà a fiorire in pieno inverno, magari in contemporanea con le prime viole e le primule.

È possibile coltivare il bucaneve anche in casa

Non dobbiamo assolutamente pensare che il bucaneve sia esclusivamente una pianta selvatica. Anzi, proprio per la sua robustezza e la sua facile adattabilità ai terreni, è coltivabile anche nel nostro giardino. Non richiede cure particolari ed è perfetto anche per chi non ha il classico pollice verde. Fondamentale però è piantarlo e coltivarlo in una zona ombreggiata e molto fresca del nostro giardino. Contrariamente, infatti alla maggior parte delle piante il bucaneve ama il freddo ma non particolarmente i raggi del sole.

Come dicevamo si adatta generalmente a qualsiasi tipo di terreno, ma se lo vogliamo splendido e vigoroso, sarà bene donargli del terriccio fertile e ricco di nutrienti. Questo è il periodo perfetto per coltivare sia in giardino che in vaso il bucaneve, che si accontenterà quasi sempre della sola acqua piovana.

