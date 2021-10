Novembre è quel mese che in molti non amano. Il foliage e la stagione dei porcini di ottobre sono finiti ma non c’è ancora quello spirito completamente festivo e natalizio. A novembre, infatti, spesso ci resta solo il freddo della nebbia e le lunghissime attese dei pomeriggi di pioggia.

Tuttavia, in questo mese di passaggio c’è qualcuno che potrebbe vivere interessanti cambiamenti. L’oroscopo, infatti, è riuscito a individuare alcuni segni che sembrano stare per ricevere delle fortune molto consistenti. In particolare, secondo l’oroscopo questi segni dello zodiaco saranno fortunatissimi a novembre.

Il primo è l’Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete potranno finalmente girare una brutta pagina. Il mese di ottobre non è stato per tutti uno dei migliori e l’arrivo di novembre sembra permettere una boccata d’aria fresca.

Questa semplice ma importantissima questione sarà il motore di un profondo cambiamento nelle aspettative dell’Ariete. Infatti, le persone nate sotto questo segno ritroveranno la vitalità e lo slancio necessari per affrontare delle sfide vincenti. A volte i periodi negativi hanno solo bisogno di tempo per passare ed è proprio quello che sta succedendo all’Ariete.

Il secondo segno che beneficerà di un mese di fortuna è il Capricorno. Diversamente dall’Ariete, il Capricorno non esce da un periodo di difficoltà e limitazioni. Tuttavia, a volte la sorte e le stelle possono confermare una tendenza positiva di crescita e di miglioramento professionale e personale. In questo caso, i nati sotto il Capricorno conosceranno un mese di fortuna in ambito sociale.

Che sia una questione d’amore o di amicizia, il Capricorno avrà davanti a sé del tempo estremamente positivo. Certo, per costruire delle relazioni sane e durature serve tempo e impegno. Se, però, accanto a questi due elementi troviamo un pizzico di fortuna allora la vita può seriamente cominciare a sorridere.

Alcuni segni sono estremamente fortunati in amore. Non è il caso dei Pesci, che però vivrà un mese di novembre ricco di novità. In particolare, gli astri sembra che indichino una strada piena di soddisfazioni non tanto nel lavoro, ma negli hobbies. La pittura, la scultura o la scrittura, ad esempio. Nella vita di ogni persona non c’è solo il lavoro o l’amore: per raggiungere la felicità anche l’hobby giusto può essere una buona idea.

