Le carote sono una delle verdure più semplici da coltivare e probabilmente quelle con il maggior rapporto qualità-fatica. Nel senso più semplice del termine visto che la loro coltivazione non è particolarmente costosa e in cambio ci dona tantissimi nutrienti. Una cosa, però molto importante da tenere in considerazione è il tipo di terreno nel quale andare a seminarle. Cosa che vedremo proprio in questo articolo assieme agli Esperti della nostra Redazione. Semplici da coltivare e robuste, ecco 5 buoni motivi per coltivare le carote anche adesso. Grazie ormai al clima mite fino al ponte di Ognissanti possiamo andare a piantare le carote tranquillamente fino a fine ottobre.

Ci vuole un terreno particolarmente adatto

Come dicevamo sopra le carote sono un ortaggio abbastanza semplice da coltivare anche se non abbiamo il classico pollice verde. Dobbiamo però tenere assolutamente in considerazione il nostro terreno. E, per essere adatto alla coltivazione della carota non deve essere particolarmente sassoso, ma morbido e ben drenante. Ricordiamoci che prima di interrare e seminare la carota sarà bene fare il cosiddetto appezzamento.

Prima di vedere quali sono le gratifiche a livello salutare piantando le carote, il primo buon motivo per piantarle è che resistono bene al freddo. Generalmente la temperatura ideale per le carote si aggira tra i 20 e il 6 °. Mentre d’estate è consigliabile utilizzare degli ombreggianti, d’inverno allo stesso modo è possibile coltivarle, ma coprendo il terreno. Nel momento in cui scegliamo la tipologia da piantare, attenzione che ce ne sono alcune cosiddette tardive perché sono abbastanza lunghe da raccogliere.

Conosciamo molto bene tutti le principali caratteristiche salutari della carota, un ortaggio ricchissimo di vitamine, fibre e antiossidanti. Se desideriamo coltivare qualche variante di carota meno conosciuta, ma comunque valida per la nostra salute ecco un paio di idee:

la carota viola si distingue per la sua ricchezza di vitamine ideali per proteggere e rigenerare la nostra pelle;

la carota nera, che in Cina è particolarmente amata, è riconosciuta dalla scienza come una vera e propria miniera di antiossidanti.

L’unione fa la forza

Come spesso accade nelle tecniche di coltivazione, anche la carota può vantare una pianta gemella con la quale trae vantaggio: la cipolla. Mentre quest’ultima riesce ad allontanare la mosca, particolarmente invasiva, la carota funziona da barriera contro il verme del porro. Verdura quest’ultima, che assieme all’aglio, può essere abbinata anch’essa alle nostre carote proprio per beneficiare di questi vantaggi difensivi.

