Si avvicinano le feste. Può sembrare troppo presto, ma basta guardare le luminarie delle nostre città e i prodotti offerti dai supermercati per capire che non è così.

Preparare piatti buoni e semplici non è difficile. Spesso ciò che manca è soltanto una buona idea. Avevamo già suggerito l’antipasto veloce e goloso per un pranzo di Natale perfetto.

Se stiamo pensando al menù da proporre per una cena informale oppure per le feste, oggi vogliamo consigliare un’altra idea semplicissima ma incredibilmente gustosa.

Infatti, pochi lo preparano ma questo sfizioso e stuzzicante antipasto pronto in soli 3 minuti sta davvero spopolando ovunque.

Questo piatto si adatta a golosissime varianti e oggi siamo qui per suggerirne qualcuna. Se vogliamo saperne di più, non ci resta che continuare a leggere l’articolo.

Ingredienti

24 cucchiai di parmigiano;

50 g di bresaola;

2 cucchiai di formaggio spalmabile;

100 gr di salmone affumicato a fette;

60 g di rucola;

50 g di speck;

qualche foglia di basilico;

4 pomodorini;

olio evo q.b.;

qualche goccia di succo di limone.

Oggi prepareremo i cestini di parmigiano. Può sembrare incredibile, ma bastano soltanto 2 cucchiai di parmigiano grattugiato ed una padella per creare la base del nostro cestino. Tutto ciò che dobbiamo fare è prendere una padella antiaderente e farla scaldare. Mettiamo al centro della padella 2 cucchiai di parmigiano grattugiato che andremo a livellare con un cucchiaio formando un cerchio.

Vedremo come in pochi secondi il formaggio inizierà a fondere. Quando i bordi del cerchio diventano di colore bruno, con una spatola togliamo la cialda. A questo punto, ribaltiamo un bicchiere da liquore e adagiamo sopra la cialda. Usiamo le mani per modellarne delicatamente la forma. Quando sarà completamente raffreddata, la cialda avrà la forma di un cestino pronto da farcire come più preferiamo.

Adesso suggeriamo 3 idee super golose e irresistibili per farcirli. Per la prima useremo la rucola, lo speck e i pomodorini. Laviamo e spezzettiamo con le mani la rucola. Riempiamo per un terzo i cestini con la rucola. Tagliamo a cubetti lo speck e i pomodorini e poggiamoli sul letto di rucola. I nostri cestini saranno pronti per essere serviti.

Per la seconda idea useremo il formaggio spalmabile e la bresaola. Aggiungiamo un pizzico di sale al formaggio spalmabile, del basilico a pezzetti ed amalgamiamo il tutto. Mettiamo sul fondo del cestino una fetta di bresaola e terminiamo riempiendo con il formaggio spalmabile.

Per la terza ed ultima idea useremo il salmone affumicato e la rucola. Adagiamo il salmone affumicato nel cestino e aggiungiamo la rucola a pezzetti, un filo d’olio e qualche goccia di limone.

Consigli

Possiamo conservare i cestini di grana senza farcitura chiusi in un sacchetto per cibi fino a 3 giorni nel frigorifero. Consigliamo, in ogni caso, di consumarli appena preparati perché con il passare dei giorni perdono croccantezza.