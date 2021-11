L’assunzione di un farmaco può dare esiti più o meno positivi anche in base a ciò che mangiamo. Molti di noi non lo sanno, eppure alcuni cibi possono interagire negativamente con alcuni farmaci.

Per questo motivo, chi assume questi farmaci non dovrebbe mangiare uova per non compromettere la cura. Alcuni alimenti, infatti, possono compromettere la cura, influenzando l’assorbimento del farmaco, potenziandone la tossicità o, addirittura, alcuni effetti collaterali indesiderati. Ecco perché è importante sapere quali alimenti evitare e come comportarsi a tavola.

Non solo le uova

Oltre alle uova, esistono tanti altri alimenti che possono dare effetti diversi in abbinamento a determinati farmaci. Quante volte abbiamo sentito dire di un determinato farmaco che sarebbe da assumere a stomaco pieno? Il motivo è che alcuni farmaci possono causare problemi gastrici, che potrebbero essere limitati grazie alla presenza di cibo nello stomaco.

Lo riporta il sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Il sito delinea una sorta di elenco di accoppiate alimento-farmaco a cui si dovrebbe prestazione particolare attenzione.

Tra queste, ci sarebbe anche un frutto molto amato, soprattutto per le sue proprietà benefiche. Il problema è che interferirebbe con determinati farmaci. Ecco di cosa stiamo parlando.

Chi assume questi farmaci per la pressione o anticoagulanti dovrebbe fare attenzione a mangiare questo frutto amatissimo

Stiamo parlando del kiwi. Si tratta di un frutto ricco di sali minerali, vitamine, fibre e antiossidanti. In particolare, la vitamina C presente nel kiwi aiuterebbe a neutralizzare i radicali liberi che potrebbero danneggiare le cellule.

In più, la vitamina C, in abbinamento al potassio e ai polifenoli contenuti nel kiwi, contribuirebbe a difendere la salute cardiovascolare.

Lo riporta il sito di Humanitas Research Hospital che, però, evidenzia alcune possibili criticità legate al consumo del kiwi.

Attenzione a consumarlo con questi farmaci

Mangiare kiwi potrebbe interferire con farmaci contro la pressione alta e non solo. Lo stesso discorso vale anche chi assume antiaggreganti e anticoagulanti. Ecco perché chi assume questi farmaci per la pressione o anticoagulanti dovrebbe fare attenzione a mangiare questo frutto amatissimo.

Ricordiamo, inoltre, che chi assume farmaci per la pressione o anticoagulanti dovrebbe fare attenzione a questa spezia.

Inoltre il consumo di kiwi potrebbe essere sconsigliato per chi soffre di problemi ai reni o alla cistifellea.

In ogni caso, sottolineiamo che le informazioni sopra riportate non sostituiscono le indicazioni di un professionista. Chiediamo sempre consiglio al nostro medico curante per tutte le informazioni che riguardano la nostra salute e la nostra alimentazione.