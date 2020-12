Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A pochi giorni dal Natale, nelle case si respira aria di festa e in famiglia si inizia già a pensare a quali piatti inserire nel menù. Anche se quest’anno le limitazioni non permetteranno di festeggiare con tante persone, non bisogna rinunciare alle tradizioni e all’atmosfera che questo magico periodo regala. Se si è a corto di idee, ecco dunque l’antipasto veloce e goloso per un pranzo di Natale perfetto: i vol-au-vent con la crema ai funghi porcini.

Ingredienti

12 vol-au-vent;

200 ml di panna da cucina;

30 gr. di funghi porcini secchi;

sale;

pepe;

prezzemolo fresco.

Come preparare uno sfizioso antipasto perfetto per Natale

Scaldare il forno a 200 gradi ventilato. Prendere un pentolino far scaldare dell’acqua ed una volta calda, mettere in ammollo i funghi secchi tagliati a pezzettini per 5 minuti. In una padella, invece, versare la panna e farla andare a fuoco lento aggiungendo un po’ di sale a piacere. Nel frattempo, scolare i funghi secchi con un colino ed aggiungerli alla panna. Girare con un mestolo finché la panna inizia ad assumere un colore beige. Attenzione a non farla bruciare. Una volta pronto, spegnere la fiamma ed apprestarsi a riempire i vol-au-vent fino all’orlo. Riporli su una teglia ricoperta da carta forno ed infornarli per 5-7 minuti. È importante controllare che si colori sia l’involucro di pasta sfoglia, sia la crema. Spegnere il forno e far raffreddare leggermente aspettando 10 minuti. L’antipasto veloce e goloso per un pranzo di Natale perfetto è da servire caldo, ma non bollente.

Consigli

Se si vuole realizzarli più velocemente, i vol-au-vent (ovvero i cestini di pasta sfoglia) si trovano in commercio già pronti. Altrimenti si possono realizzare comodamente a casa e in modo veloce, ecco come.

Se si preferisce, si possono tritare i funghi con un frullatore ad immersione prima di passare a riempire i vol-au-vent.