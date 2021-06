Ogni pianta ha le sue esigenze di clima, terreno e irrigazione. Un fattore importante e troppo spesso trascurato è il pH del terreno che incide sulla capacità delle piante di assorbire nutrimento dalla terra. Misurarlo e adattarlo alla pianta è fondamentale. Molti non lo sanno ma questo importante gesto salva la vita di molte piante facendole crescere rigogliose grazie a un solo rimedio economico e geniale.

Le cartine tornasole

Questo speciale rimedio consente di misurare il pH del terreno in orti e giardini domestici. Per chi possiede vasti frutteti o piantagioni estese è preferibile richiedere l’intervento di specialisti del settore. Nel caso però di piccoli orticelli o giardini il gioco potrebbe non valere la candela. Per questo motivo un rimedio comunque efficace ed economico consiste nell’utilizzo di queste speciali cartine che rivelano le caratteristiche di pH del terreno. Ecco come funzionano e come impiegarle correttamente.

Perché misurare il pH del terreno

Questo importante gesto salva la vita di molte piante facendole crescere rigogliose grazie a un solo rimedio economico e geniale: le cartine tornasole. Come spiegato in questa guida diffusa dal Ministero dell’Ambiente e inserita nell’ottica di salvaguardia di ambiente e territorio, quella del pH è una valutazione importantissima.

Esso influenza la crescita delle piante e l’attività microbica. Per misurarlo bisognerà praticare un foro nel suolo e prelevare un po’ di terriccio. Queste speciali carte colorimetriche sfruttano il potere di un colorante vegetale estratto dai licheni. Le cartine cambiano il colore in seguito alla misurazione del pH del terreno.

Come misurare il pH necessario alla pianta

Oltre alle cartine tornasole occorreranno dell’acqua distillata e un contenitore in vetro. Suggeriamo di usare 250 millilitri d’acqua distillata su 100 grammi di terriccio. Prelevare una porzione di terreno non concimata recentemente e a 25 centimetri di profondità.

Setacciare il campione di terra e posizionarlo in un contenitore di vetro. Aggiungere l’acqua distillata e mescolare per circa un quarto d’ora. Chiudere il contenitore e attendere 30 minuti. Immergere la cartina e verificare la colorazione dopo il tempo indicato in confezione.

Come interpretare i valori

Se la cartina diventa verde il pH è neutro, mentre se diventa rosso è acido. Colorazioni blu indicano invece un ambiente basico. Anche se in genere il livello di pH dovrebbe essere tra 6,5 e 7 ogni pianta ha le sue caratteristiche ed esigenze. Per esempio, questa bellissima pianta che quasi tutti hanno in giardino è un’acidofila e richiede un pH naturalmente acido.