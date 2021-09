Mangiare frutta di stagione ci permette di fare il pieno di vitamine e sali minerali necessari all’organismo per rimanere in salute. In autunno compriamo principalmente mele, arance e mandarini. Tutta frutta gustosa e dalle tante proprietà benefiche.

Ma consumiamo raramente un frutto in particolare che, a differenza degli altri agrumi, matura già ad ottobre. Si coltiva principalmente nelle regioni del sud Italia e purtroppo è poco conosciuto.

Un frutto nato da un incrocio

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un agrume che a prima vista può confondere le idee. Parliamo del mapo, un frutto ibrido, ottenuto dall’incrocio del mandarino e del pompelmo. L’albero che lo produce ha le foglie sempreverdi e può raggiungere un’altezza di circa 12 metri.

Un arbusto dalla chioma molto ampia che predilige i luoghi assolati e teme le correnti d’aria. Durante la stagione estiva necessita di innaffiature costanti, mentre in inverno l’irrigazione avverrà con meno frequenza. Evitiamo sempre i ristagni di acqua per evitare di danneggiare le radici.

La potatura è molto importante per eliminare i rami secchi e indeboliti, mentre la concimazione, che avviene in inverno, dovrà essere effettuata con concime organico arricchito di azoto, potassio e fosforo.

Pochi lo mangiano ma questo frutto è un eccezionale antiossidante che attacca cellulite e rughe

Il mapo è un agrume ibrido, di colore verde e dalla buccia sottile. Il suo sapore molto particolare, è un perfetto mix tra aspro del pompelmo e dolce del mandarino.

Quello che ci colpisce di questo agrume sono le tante proprietà benefiche. Purtroppo in pochi lo mangiano ma questo frutto è un eccezionale antiossidante che attacca cellulite e rughe

Il mapo infatti, è ricco di vitamina C un’importante aiuto per l’organismo. Rafforza le difese immunitarie ed è un ottimo alleato per prevenire e combattere i malanni di stagione. Proprio come questa pianta aromatica che rende la pelle liscia come seta, anche il mapo è un importante antiossidante capace di contrastare i radicali liberi e limitare l’invecchiamento. Infatti la vitamina C stimola la sintesi del collagene.

Ma non solo, favorisce il drenaggio dei liquidi, rendendo la pelle più tonica e contrastando il fastidioso problema della ritenzione idrica.

Come si può utilizzare il mapo

Il mapo è un agrume molto versatile. Può essere gustato come frutto a fine pasto o come spezza fame per merenda. Il suo sapore dolce e aspro fornisce un tocco particolare a insalate e dolci.