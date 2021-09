L’autunno porta con sé infinite varietà di frutta e verdura ricche di vitamine, fibre e antiossidanti, che aiutano ad affrontare al meglio l’arrivo dei primi freddi e a contrastare i malanni di stagione. Rispettare i cicli stagionali in cucina non è solo una scelta responsabile, ma anche uno stile di vita. Mangiare secondo natura permette di aiutare l’ambiente, di beneficiare al meglio delle sostanze nutritive e terapeutiche degli alimenti e di gustare in modo più ricco e autentico i loro sapori.

Tra questi prodotti sicuramente non potevano mancare zucche e mele cotogne. Sono cibi dalle mille proprietà, versatili e ottimi per preparazioni dolci e salate. In particolare la bontà delle mele cotogne si può assaporare dopo la cottura, quando il sapore acidulo scompare. Cucinare dei biscotti autunnali fatti in casa deliziosi e genuini facili da preparare e pronti in pochi minuti può essere un’idea per valorizzare ancora di più questi doni della natura.

Gli ingredienti che occorrono

320g di Farina

80g di Zucchero

1 Zucca (pesata senza la buccia)

1 Tuorlo d’Uovo

100g Burro

1 Mela Cotogna

1 bustina di Vanillina

Zucchero a Velo q.b.

Biscotti autunnali fatti in casa deliziosi e genuini facili da preparare e pronti in pochi minuti: procedimento

Per la preparazione di 20 biscotti occorrono circa 25 minuti e sono molto semplici da realizzare.

Per prima cosa è necessario privare della buccia la mela cotogna e la zucca, tagliarle a cubetti e cuocerle a vapore per circa 10 minuti. Una volta cotte devono essere frullate o schiacciate con una forchetta e messe da parte.

In un recipiente amalgamare il tuorlo d’uovo e il burro ammorbidito, dopodiché versare la farina, la vanillina, la mela cotogna e la zucca preparate precedentemente. Impastare gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo (se la si ha a disposizione è possibile usare un’impastatrice).

Stendere l’impasto con un matterello su una superficie da lavoro spolverata di farina. Ricavare una sfoglia di circa mezzo cm di spessore. Con un bicchiere ricavare dei dischi di sfoglia ed adagiarli su una teglia da forno antiaderente o ricoperta da carta forno.

Accendere il forno e una volta caldo, infornare i biscotti di zucca e mele cotogne a 220° per 10 – 15 minuti. A cottura ultimata fare raffreddare e spolverare con zucchero a velo.

Ed ecco pronti dei gustosi biscotti, perfetti a colazione o a merenda e che piaceranno a grandi e piccini. Un’accortezza, affinché la fragranza e la consistenza dei biscotti rimangano inalterate, è quella di conservarli in una scatola di latta.