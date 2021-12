Il periodo di cene e pranzi natalizi è finalmente arrivato anche in questo 2021. Presto ci appresteremo a salutare l’arrivo del nuovo anno e, come sempre, andrà fatto con i dovuti festeggiamenti.

Tra questi la vera protagonista sarà la buona cucina tra tartine, primi, secondi anche a base di pesce e, ovviamente, dessert. Dopo cotechino e lenticchie durante le festività portiamo in tavola questo dolce leggero e veloce da preparare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Anche se nella maggior parte dei casi al posto del dessert verranno servite fette di panettoni e pandori si potrà decidere di alternare.

In caso di indecisione tra dolce e frutta si potrà optare per un dolce alla frutta. Tra questi sarà perfetto l’utilizzo di un dolce con le pere.

Si consiglia di utilizzare dei frutti maturi e senza ammaccature. Tra le pere adatte per realizzare questo dessert ci sono le varietà autunnali e invernali.

Perfetto come degna conclusione di un pasto importante come quelli che caratterizzano il periodo natalizio.

Ingredienti:

4 pere;

2 limoni;

80 grammi di zucchero;

60 grammi di burro;

1 dl di acqua.

Dopo cotechino e lenticchie durante le festività portiamo in tavola questo dolce leggero e veloce da preparare

Prima di iniziare la preparazione lavare accuratamente le pere, togliere il picciolo e sbucciarle. In seguito rimuovere anche il torsolo e tagliare le pere a metà sulla lunghezza. Lavare anche i limoni e spremerli in una ciotola. Prendere una pentola e far fondere il burro insieme allo zucchero e all’acqua allo scopo di ottenere il caramello. Sarà molto importante mescolare di tanto in tanto per evitare che il caramello si attacchi al fondo.

Prendere le pere e metterle nel tegame insieme allo zucchero, andranno lasciate rosolare a fuoco basso per qualche minuto.

Per evitare che si carbonizzino si dovrà utilizzare il succo di limone che permetterà anche allo zucchero di diventare dorato.

Una volta pronte eliminare il succo di limone in eccesso tenendolo da parte e incidere le pere in senso verticale tagliandole a fette. Si formeranno dei piccoli ventagli di pere che andranno, poi, ricoperti con lo zucchero caramellato.

Prima, però, sarà necessario fare ancora sciogliere lo zucchero insieme al limone precedentemente tenuto da parte.

Ricoprire le pere e il piatto di portata con lo zucchero caramellato solamente poco tempo prima di servire in tavola.

Chi ama il sapore della cannella, inoltre, potrà anche provare a spolverare le pere con questa spezia. Il gusto diventerà molto più intenso, sarà meglio accertarsi che gli ospiti gradiscano.

Conservazione

Conservare le pere così preparate è possibile riponendole in frigorifero ma non per un tempo eccessivamente lungo.

Si mantengono un giorno e si riscaldano prima di essere servite nuovamente.