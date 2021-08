Questo incredibile materiale è soffice al tatto e ha un’eleganza indiscussa che lo rende protagonista di molte nuove collezioni d’abbigliamento e non solo. Stiamo parlando del Velour, a volte chiamato erroneamente “velluto”. Questo perché il Velour è in realtà una sottilissima varietà di velluto, nonostante le due cose non siano esattamente dei sinonimi. Certo è che questo tessuto è la scelta di molti stilisti per la collezione autunnale, ma anche di molti arredatori per tappezzeria e tendaggi. Pochi lo conoscono ma è questo il tessuto più chic che molti scambiano per velluto senza conoscere queste importantissime caratteristiche. Ecco perché sceglierlo, quali sono le sue caratteristiche e come sfoggiarlo all’interno di ogni look. Il Velour è particolarissimo proprio come quest’altra incredibile stoffa estiva che sta spopolando tra le donne di ogni età.

Che cos’è il Velour e per quali motivo bisognerebbe indossarlo

Tra i maggiori pregi figura il suo essere abbastanza spesso e caldo e, quindi, perfetto per le stagioni più fredde. L’altro grande pregio è la grandissima resistenza della trama e dei filamenti. Chi acquista un capo in Velour difficilmente riuscirà a vederne la fine. Molti stilisti lo usano per realizzare felpe e pantaloni in coordinato, bellissime scarpe e accessori come fasce per capelli o abiti elegantissimi.

Il tessuto ha un aspetto vintage, ma allo stesso tempo assai glamour. Tra i capi e gli outfit più rappresentativi troviamo la classica “tracksuit” in Velour. Si tratta di una tuta dal pantalone morbido e a vita media e dal crop top combinato. La variante è quella con la T-shirt a mezze maniche, il tutto da abbinare a un paio di sneakers. La Redazione fornisce utilissimi consigli al riguardo nella guida “Il modello di sneakers perfetto per fisici a clessidra, mela, pera e rettangolo ”.

Davvero in pochi lo conoscono ma è questo il tessuto più chic che molti scambiano per velluto

Impossibile non avere in armadio un abito rosso in Velour e con “scollatura a V”. Bisognerà abbinarlo a decolleté in vernice nude per un outfit elegante e super seducente.

Le persone che cercano, invece, comodità e uno stile casual devono puntare sulle maxi-felpe a vestito in Velour. All’estremità finale è presente un arricciatura che rende la felpa comoda e pratica esattamente come un vestito al ginocchio.

Anche gli accessori giocheranno un ruolo fondamentale e le borse in Velour sono un dettaglio che le appassionate di moda non possono trascurare. Ed ecco anche perché con un pizzico di fortuna chiunque potrebbe avere in armadio questa stupenda borsa vintage del 2021.