Perché scegliere sempre gli stessi succhi di frutta sugli scaffali del supermercato? Per chi è stufo di arancia, albicocca e pera, c’è un’ottima alternativa: pochi lo comprano ma questo succo di frutta aiuta a scacciare i malanni di stagione. Ecco di quale bevanda si tratta.

Come rafforzare le difese immunitarie

Con l’arrivo di settembre si avvicina anche l’incubo dei malanni di stagione. Brutti raffreddori e influenze sono dietro l’angolo. Benché non esista un alimento miracoloso per allontanarli, la dieta gioca sicuramente un ruolo determinate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ciò che mangiamo è infatti importante per rafforzare il sistema immunitario, ossia le difese del corpo contro virus, batteri e tutto ciò che causa le malattie. L’attività fisica e il relax aiutano, ma è fondamentale anche assumere i nutrienti giusti.

In particolare, bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza, soprattutto quella ricca di vitamina A e C. I succhi di frutta non possono sostituire del tutto una dieta ricca di alimenti vegetali. Ma c’è una bevanda in particolare che può aiutare ad assumere più vitamina C. Ecco di cosa si tratta.

Pochi lo comprano ma questo succo di frutta aiuta a scacciare i malanni di stagione

Per chi è abituato a bere il succo di frutta, variare è importante. Bevande diverse aiutano infatti ad assumere nutrienti utili per diversi problemi. Per esempio, c’è un succo di frutta che aiuta a mantenere in salute il cervello, mentre il succo di barbabietola ha svariati benefici per la salute.

Chi vuole proteggersi dai malanni di stagione, invece, dovrebbe scegliere un alimento spesso ignorato: il succo d’uva. Gli esperti della Fondazione Humanitas, infatti, lo inseriscono nella lista degli alimenti ricchissimi di vitamina C che rinforzano le difese immunitarie.

La vitamina C, tra l’altro, non solo aiuta ad ammalarsi di meno, ma anche a rendere meno intensi e duraturi i sintomi di raffreddore e influenza.

È bene però ricordare che, oltre ai succhi di frutta, bisogna mangiare anche la frutta intera. Fra i motivi c’è il fatto che i succhi non contengono le fibre presenti invece nella frutta. Inoltre, in molte bevande del supermercato ci sono zuccheri aggiunti. Per fortuna il succo d’uva si può anche preparare facilmente in casa.

Come preparare in casa il succo d’uva

Per chi vuole cimentarsi ai fornelli, la preparazione del succo d’uva è davvero semplice. Basta mettere un chilo d’uva in una pentola con due tazze d’acqua e il succo di un limone. Per un risultato più aromatico, si può aggiungere a piacere anche una stecca di cannella o un paio di chiodi di garofano.

Dopo aver fatto cuocere il tutto per circa un quarto d’ora a fuoco lento, pigiare gli acini con un batticarne o col passaverdure in modo da estrarne tutto il succo.

A questo punto basterà filtrare il tutto per eliminare i residui di buccia, i semi e le eventuali spezie. Chi vuole può far sciogliere nella bevanda un po’ di miele per dolcificare.

Una volta imbottigliato, il succo d’uva si conserva in frigorifero per un paio di giorni. Se lo si volesse gustare più a lungo, bisogna procedere con la sterilizzazione delle bottiglie.

Insomma, un procedimento semplice per ottenere un succo genuino che rinforza le difese immunitarie e aiuta ad allontanare i malanni di stagione.

Approfondimento

Svelata la dolce bevanda che mantiene giovane il cervello e aiuta a dormire meglio