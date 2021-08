Oggi scopriamo insieme dei trucchi per acquistare un alimento che tutti abbiamo in dispensa in modo da sceglierlo con cura e oculatezza. Infatti pochi lo comprano, ma questo è il miglior miele che si può trovare in commercio. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come possiamo assicurarci la migliore opzione presente sul mercato.

Il miele è uno dei dolcificanti naturali più amati di sempre. Non tutti sanno però che questo alimento ha diverse varianti e che alcune di esse sono molto pregiate. Secondo l’opinione comune il miele di ulmo e quello di manuka sono fra i più buoni insieme a quello di castagno. In generale è meglio acquistare questo genere alimentare non nei supermercati e nelle grandi catene, ma direttamente dagli apicoltori. Questo perché in alcuni casi il miele che troviamo sugli scaffali non è puro, essendo mischiato in gran parte con lo sciroppo di riso o con materiali di qualità inferiore. Purtroppo questa sostituzione non è facilmente riconoscibile dato che entrambi gli ingredienti sono molto simili per composizione e gusto. È meglio dunque recarsi in un luogo specializzato in modo da avere informazioni più dettagliate e una materia prima più genuina.

Come riconoscere un’ottima qualità e fare una buona scelta

Vediamo però quali sono le armi che abbiamo a disposizione quando si tratta di acquistare questo alimento in un qualsiasi contesto commerciale. La prima sicuramente è la lettura dell’etichetta. Più è ricca di dettagli ed informazioni più è probabile che si tratti di un articolo di qualità. In generale un buon metodo per constatarlo risiede in un dato: la provenienza. Le regole europee sono abbastanza stringenti e quelle italiane lo sono ancora di più quindi è meglio prediligere i barattoli prodotti in queste aree.

