Molti di noi quando vanno a comprare i generi alimentari spesso fanno incetta di scatolame. Uno degli articoli più gettonati da comprare è sicuramente il pesce sott’olio, ingrediente semplice e genuino da impiegare in varie preparazioni. Per questo oggi spieghiamo i criteri con cui scegliere un ingrediente molto amato, le alici. Infatti in pochi li comprano, ma questi sono in assoluto i migliori filetti di alici sott’olio che si possono trovare al supermercato. Vediamo infatti come possiamo fare per scegliere il miglior prodotto in circolazione senza doverci rivolgere a piccoli rivenditori.

Come scegliere le alici sott’olio

Ci sono vari criteri per scegliere questa conserva di pesce. Prima di tutto è meglio prediligere i packaging completamente in vetro. Oltre ad essere più sostenibili conservano meglio i sapori. Inoltre questo materiale permette di vedere agevolmente cosa contiene al suo interno: infatti solo con un primo colpo d’occhio si può verificare se sono di qualità o meno. Quelli di prima scelta sono interi. In caso si constatasse la presenza di diversi pezzi vorrebbe dire che si tratta di materiali di qualità scadente. Per questo è meglio evitare le confezioni in metallo.

Attenzione all’etichetta

Le alici sono un alimento prezioso e molto utilizzato all’interno della cucina mediterranea. Sono infatti una base versatile, sfiziosa e ricca di gusto per la preparazione di primi piatti e di contorni. Generalmente vengono inserite a crudo oppure sciolte per creare dei condimenti. Proprio per questo utilizzo è importante fare attenzione e verificare che il liquido in cui sono conservate sia olio extravergine di oliva. Un altro dato da verificare è l’assenza di aromi aggiunti che andrebbero ad intaccare la genuinità originaria del prodotto. In sintesi in pochi li comprano, ma questi sono in assoluto i migliori filetti di alici sott’olio che si possono trovare al supermercato.

