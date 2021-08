Non tutti amano utilizzare moltissime spezie in una volta. Tuttavia, le possibilità che la nostra mano si avvicini alla saliera e alla pepiera almeno una volta durante il pasto è altissima. Infatti, esse sono tra le spezie più amate e conosciute, oltre ad essere le più utilizzate in assoluto. Tra le due, tuttavia, nessuno si aspetta come questa spezia che abbiamo tutti in cucina ha sorprendenti benefici per la salute, se usata saggiamente.

Abbiamo già letto in questo articolo come il sale sia necessario per una sana e bilanciata alimentazione, se preso nelle dosi indicate. Invece la bellezza del pepe sta non solo nel basso rischio per la salute che comporta ma anche nei benefici per la salute. Andiamo a vedere quali.

Questa spezia che abbiamo tutti in cucina ha sorprendenti benefici per la salute

L’alcaloide piperina è una componente fondamentale del pepe. Secondo diversi studi, la piperina ha straordinarie proprietà antiossidanti. Inoltre, è un ottimo antinfiammatorio, specialmente se combinato con zenzero e curcuma.

Non solo, il pepe nero aiuta il corpo ad assorbire ferro e beta-carotene, rendendolo una spezia molto utile per chi soffre, ad esempio, di anemia. Il beta-carotene, inoltre, è anch’esso un eccellente antiossidante e fonte di vitamina A, beneficiando dunque ossa, pelle e vista.

Una delle più grandi proprietà del pepe, tuttavia, beneficia chi soffre di pressione alta. Infatti, si può usare tranquillamente come sostituto del sale quando si vuole dare un po’ di sapore in più al nostro piatto.

La quantità possibile da utilizzare dipende dal proprio gusto. Se il nostro scopo è voler assorbire correttamente minerali necessari per il corpo, la dose consigliata è di 1/8 di cucchiaino. Non ci sono particolari effetti negativi sulla salute, a patto di non abusarne. Infatti, se messo in eccessive quantità, può causare mal di pancia o addirittura indigestione. Per questo motivo, si consiglia di non superare i 1 o 2 cucchiaini al giorno.