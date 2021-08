Quando si parla di mangiar sano, c’è una categoria di alimenti che non si conosce bene come si dovrebbe, ovvero i cereali. Infatti, questa famiglia comprende diversi elementi con proprietà e benefici differenti.

Ma continuando a leggere vedremo che sono questi i migliori cereali per la dieta e la salute, anche se pochi li comprano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I cereali

I cereali sono delle piante erbacee della famiglia delle graminacee, tra cui ricordiamo il frumento, il mais, il riso, il farro, il teff e altri. I cereali contengono una grande quantità di amido, che rappresenta una fonte di energia a lento rilascio per l’uomo. Inoltre, se si parla di cereali integrali, avremo un basso indice glicemico. Poi, sono in genere poveri di grassi (contengono solo grassi buoni come l’omega-3) e hanno una buona quantità di proteine, vitamine, antiossidanti, sali e fibre.

Per tutte queste ragioni e siccome donano un senso di sazietà, i cereali sono molto apprezzati nelle diete ipocaloriche e componenti chiave di un’alimentazione equilibrata. Eppure, la famiglia delle Graminacee è molto varia ed esistono cereali con proprietà e benefici differenti. Per cui, ecco quali sono i cereali migliori per la dieta e per la salute.

Pochi li comprano ma sono questi i migliori cereali per la dieta e la salute

I cereali sono tutti degli ottimi elementi in una dieta equilibrata, eppure ne esistono alcuni migliori di altri. Tra i cereali migliori ricordiamo:

avena: è uno dei cereali più nutrienti e benefici che esistano ed è ottimo per aiutare a dimagrire. Infatti, mangiando regolarmente l’avena ogni giorno e seguendo una dieta equilibrata, si otterranno ottimi risultati. Inoltre, è ricca di vitamine e minerali e grazie alla lecitina è ottima per depurare il corpo e pulire il fegato; teff: questo cereale è molto famoso tra le celebrità ed è efficace per dimagrire e per mantenere il proprio peso forma. Contiene alte dosi di ferro, vitamine, fibre e non contiene glutine. Inoltre, inducendo una sensazione di sazietà, aiuta a gestire la fame quando si è a dieta; farro: questo cereale è un’ottima fonte di vitamine, fibre e sali minerali come il magnesio e il potassio ed è anche semplice da cucinare. Tra i micronutrienti di cui è ricco, ricordiamo il ferro ed il selenio. Grazie a tutti questi elementi, il farro è ottimo per contrastare l’invecchiamento cellulare e per le diete; orzo: infine, questo cereale è ottimo sia per il contributo di nutrienti, sia per dimagrire. In particolare, l’orzo perlato ha pochissimi grassi e carboidrati facilmente digeribili e inoltre è ricchissimo di fibre.

Per cui, sono questi i cereali migliori per una dieta sana ed equilibrata e per perdere peso.