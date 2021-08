Il diabete è una patologia che colpisce moltissime persone in tutto il mondo, e che comprende il diabete di tipo 1 e di tipo 2. Per quanto riguarda il diabete di tipo 2, lo stile di vita e l’alimentazione giocano un ruolo chiave nel determinarne l’insorgenza.

Inoltre, si è scoperto che la carenza di un’importantissima vitamina può favorire l’insorgenza del diabete di tipo 2. Continuando a leggere, vedremo di quale proteina si tratta.

Pochi sanno che il diabete è favorito dalla carenza di questa importantissima vitamina: la vitamina D

La vitamina D è una molecola organica liposolubile che serve per mantenere le ossa, i denti e le articolazioni forti e resistenti. Ma non solo, la vitamina D è anche coinvolta nel mantenimento di un sistema immunitario, di muscoli e nervi forti e sani. Questa vitamina viene assunta dalla dieta oppure viene sintetizzata dal corpo quando ci si espone al sole. Gli alimenti che ne contengono di più sono i tuorli delle uova, il pesce di mare, il fegato, le noci e i prodotti caseari.

Negli ultimi anni la carenza di vitamina D è stata associata con un maggior rischio per diverse patologie. Tra queste ricordiamo l’osteoporosi, la stanchezza cronica, l’obesità e persino il diabete di tipo 2.

Legame tra carenza di vitamina D e diabete di tipo 2

Pochi sanno che il diabete è favorito dalla carenza di questa importantissima vitamina, eppure è così. Infatti, diversi studi sostengono l’importanza della vitamina D nel migliorare la sensibilità all’insulina. L’insulina è l’ormone che influenza i livelli di glucosio nel sangue e l’insulino resistenza è uno dei meccanismi chiave del diabete di tipo 2. Perciò, se manca la vitamina D è più facile che insorga l’insulino resistenza e quindi anche il diabete di tipo 2.

Inoltre, buoni livelli di vitamina D diminuiscono il rischio di obesità che è un altro fattore di rischio per il diabete. Per cui, anche in questo senso, una carenza di vitamina D comporterebbe maggiori rischi di obesità e di conseguenza maggiori rischi di diabete di tipo 2.

Eppure, anche se la vitamina D aiuta a prevenire obesità ed insulino resistenza, gli integratori di vitamina D non prevengono il diabete. Difatti, se si assumono gli integratori ma si mangia male, non si fa sport e si è geneticamente predisposti, difficilmente basteranno a scongiurare il diabete.

Il modo migliore per ridurre il rischio di diabete è di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata e di fare sport. Invece, gli integratori di vitamina D sono da prendere solo quando il medico lo ritiene necessario.