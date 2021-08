Siamo in vacanza e non abbiamo tempo e voglia di stare ai fornelli? Perdiamo tempo a cercare su internet ricette fresche e veloci per preparare qualcosa da portare in spiaggia? Da oggi non sarà più un problema. Noi di Proiezionidiborsa stiamo per svelare la ricetta per un’insalata facilissima e rapida da preparare a base di frutta di stagione. E bastano questi 4 ingredienti per l’insalata fresca perfetta per i pranzi al mare.

Gli ingredienti per l’insalata di frutta e formaggio

Per preparare 4 porzioni della nostra insalata speciale ci serviranno:

4/5 fette di anguria fresca; un avocado; 3 etti di feta; mirtilli o ribes rosso; olio, sale e pepe per condire; menta (opzionale).

Oltre ad aver un gusto unico, la nostra insalata sarà un vero toccasana per la salute. L’anguria ci garantirà il fabbisogno giornaliero di Vitamina A, B e C. L’avocado darà il giusto apporto di minerali come potassio, magnesio e calcio. Il ribes e i mirtilli sono ricchi di flavonoidi, sostanze che rallentano l’invecchiamento cellulare e ci proteggono da molte forme tumorali.

Bastano questi 4 ingredienti per l’insalata fresca perfetta per i pranzi al mare: la preparazione

Partiamo con la preparazione della nostra insalata pulendo l’anguria. Tagliamo le fette a cubetti e rimuoviamo i semi. Più i cubetti sono piccoli e più sarà facile gestire il piatto.

Ripetiamo l’operazione anche con l’avocado. Puliamolo, togliamo il nocciolo e tagliamolo a fette sottili.

Mettiamo anguria e avocado in una ciotola di vetro e aggiungiamo la feta a cubetti. Iniziamo a mischiare per amalgamare bene e facciamo entrare in gioco anche i frutti rossi. La nostra insalata è quasi pronta.

Non ci resta che continuare a mischiare e regolare con olio, sale e pepe. Se vogliamo dare un ulteriore tocco di freschezza possiamo aggiungere anche qualche foglia di menta sminuzzata.

