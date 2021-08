Continuiamo a parlare di mete turistiche per l’estate 2021 e in particolare per questo nuovo mese al quale abbiamo dato il benvenuto. Agosto è il mese in cui più gente va in ferie e qual è il modo migliore per trascorrere questa settimana in totale relax? Partendo naturalmente.

In un articolo pubblicato pochi giorno fa, abbiamo parlato di un’isola davvero magica. E anche oggi rimaniamo sulle isole come mete più ambite per il mese di agosto.

Sabbia bianca corallina caratterizza quest’isola prima in classifica tra le mete più gettonate di agosto 2021

Oggi ci spostiamo all’estero e in particolare in Tanzania, perché la meravigliosa isola di cui parliamo è Zanzibar. Proprio dove è nato il cantante, ormai scomparso, dei Queen Freddie Mercury. L’arcipelago di Zanzibar si trova di fronte la Tanzania, è bagnato dall’Oceano Indiano e comprende Pemba e Unguja, oltre alle isole più piccole. A livello culturale c’è tanto da vedere così come ci sono tante spiagge bianche dall’acqua turchese e cristallina da visitare.

Focalizziamo l’attenzione su Unguja, conosciuta come “isola di Zanzibar”. Stone Town è la capitale del Sultanato e il suo centro storico è stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO. Assolutamente da visitare è il Palazzo delle Meraviglie. Zanzibar vive di commercio e turismo. Molto caratteristiche sono la produzione e la vendita delle spezie più conosciute come lo zenzero, la cannella e la noce moscata.

Sabbia bianca corallina caratterizza quest’isola prima in classifica tra le mete più gettonate di agosto 2021 nella splendida spiaggia di Jambiani Beach. Prettamente turistica, la spiaggia riserva una vista mozzafiato e natura incontaminata. Vicino ci sono molti hotel e B&B oltre ai luoghi di ristorazione.

Pemba invece è famosa per le spezie insieme all’isola di Mafia, soprattutto per i chiodi di garofano. Vicino a queste isole di Zanzibar c’è Prison Island dove vive la specie di tartarughe giganti.

Approfondimento

Sembra uscita da un quadro questa bellissima capitale europea dai colori sgargianti vicina all’Italia.