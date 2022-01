Pochi la comprano ma questa bevanda vegetale vale oro per la salute perché aiuterebbe a ridurre il colesterolo

Mantenersi in salute è importantissimo anche a tavola, ma se alla salute si unisce il gusto è tutto di guadagnato. Soprattutto dopo le grandi abbuffate, prestare più attenzione a ciò che si mette nel piatto può aiutare il corpo e l’umore.

Per tenere sotto controllo il colesterolo, ad esempio, si può preparare un antipasto sfizioso con un tipico frutto di stagione che potrebbe aiutare. Ma sarebbe utile anche cucinare in certi modi ottimi per la salute, senza rinunciare al buon cibo.

Come bevanda, infine, eccone una vegetale da alternare al latte vaccino buona e sana che aiuterebbe a ridurre il colesterolo.

Chi non può o non vuole bere il latte vaccino per questioni etiche o problemi di salute, può certamente provare le bevande vegetali. Tra le più conosciute e consumate ci sono quelle di soia, riso, mandorla e avena. Altre ancora potrebbero stupire per quanto sono buone e salutari, come le bevande ottenute da nocciole e noci, cocco o addirittura quinoa.

Sono anche semplici da preparare a casa, per esempio per la ricetta della bevanda di riso bastano soltanto due ingredienti. Dato che non sono bevande particolarmente economiche, imparare a farle da sé potrebbe aiutare anche a risparmiare.

Molto nutriente e sana, anche se più difficile da trovare al supermercato, è la bevanda di noci.

Per prepararla in casa basterebbero 120 grammi di noci sgusciate e 1 litro d’acqua. Dopo una notte in ammollo, sciacquare le noci e frullarle con un filo d’acqua. Aggiungere tutta quella rimanente un po’ per volta e continuare a frullare. Versare la bevanda in una bottiglia filtrandola con un colino. Conservarla in frigorifero e consumarla entro circa 3 giorni.

Scopriamo ora perché è così buona anche per l’organismo.

Perché la bevanda di noci è sana e nutriente

La bevanda di noci è tra le bevande vegetali più sane e nutrienti. Infatti, preziosissime per la salute, le noci hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie e sono una fonte preziosa di minerali e vitamine.

Tra i possibili benefici per l’organismo c’è il fatto che aiuterebbero a ridurre sia il colesterolo totale sia quello cattivo. In generale, avrebbero degli effetti positivi per la salute cardiovascolare complessiva.

Tra le altre cose, aiuterebbero anche la memoria, le capacità cognitive, il sonno e le ossa.

Tra le altre cose, aiuterebbero anche la memoria, le capacità cognitive, il sonno e le ossa.

Prima di assumerla, assicurarsi di non essere allergici o ipersensibili alle noci o ad altra frutta a guscio.