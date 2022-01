Siamo appena all’inizio del nuovo anno e ancora tutto può succedere. Questo è l’anno giusto, per ognuno di noi, per realizzare i propri sogni, basta solo volerlo.

Nell’anno appena concluso, molti hanno vissuto momenti di alti e bassi, soprattutto sul lavoro. La pandemia e le ristrettezze hanno influito anche sui nostri guadagni e per tanti di noi è stato difficile mettere da parte dei risparmi.

Per fortuna, però, gli astri stanno cambiando le carte in tavola e fanno prevedere un futuro radioso soprattutto per 3 segni zodiacali. Scopriamo chi saranno i segni più invidiati di questo 2022.

Ecco chi sono i 3 segni zodiacali che guadagneranno più soldi e ricchezza nel 2022, lo rivela l’oroscopo

La buona sorte e la prosperità, nell’astrologia occidentale, sono da sempre associati a Giove. È a questo pianeta, quindi, che dovremo fare riferimento per scoprire chi saranno i segni che aumenteranno il proprio conto in banca quest’anno.

Il più fortunato della classifica

Il primo segno fortunato è senza ombra di dubbio l’Ariete. Questo segno metterà a segno diversi goal quest’anno, soprattutto dal punto di vista finanziario.

Giove accompagna l’Ariete e la sua influenza farà aumentare il fiuto per gli affari di questo segno. Novità anche sul lavoro, perché andranno in porto vendite e contratti.

La pietra portafortuna per eccellenza per questo segno è il rubino. Per le popolazioni antiche, il rubino era addirittura più prezioso del diamante. Questa pietra, secondo la cristalloterapia, attirerebbe in chi la possiede energia, positività e determinazione.

Il secondo segno zodiacale che guadagnerà di più

Anche per il Cancro quest’anno riserverà piacevoli sorprese. Nel 2022 i nati sotto il segno del Cancro riusciranno a mettere da parte parecchio denaro e ad accrescere così i propri risparmi.

L’influenza di Giove a favore aumenterà l’energia vitale di questo segno, che avrà molta voglia di fare e sperimentare. Anche in questo caso si valuteranno interessanti investimenti, che porteranno importanti entrate economiche.

La pietra portafortuna di questo segno è la perla e la sua influenza aiuterà ad essere più stabili, sia nelle scelte sentimentali che professionali. Ne gioverà anche l’umore e l’empatia verso gli altri.

Chiudiamo con il terzo segno fortunatissimo

Infine, arriviamo ai Gemelli, che vivranno un anno fortunato dal punto di vista lavorativo, soprattutto da settembre in poi. Saturno a favore ci permetterà di giungere ad importanti compromessi, ma ci regalerà anche la fiducia per sperimentare.

Questo segno trae vantaggio soprattutto dalle pietre gialle e simili. L’agata gialla, ad esempio, permette di allontanare lo stress e aumentare le energie mentali. Quindi, ecco chi sono i 3 segni zodiacali che guadagneranno più soldi e ricchezza nel 2022, lo rivela l’oroscopo.

Ricordiamo, inoltre, che i Gemelli rientrano anche nella classifica dei 3 segni zodiacali più intelligenti e dotati di mente brillante e creativa.