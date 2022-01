Molte persone berrebbero latte ogni giorno, ma quando insorgono problemi, come intolleranze o difficoltà digestive, questo non è possibile. Tuttavia, esistono delle bevande vegetali che possono essere altrettanto soddisfacenti. Anche se le proprietà nutritive sono diverse, possono ritenersi un sostituto più digeribile del latte vaccino per alcune persone.

Si tratta delle bevande vegetali di mandorla, noci, soia, cocco e altre ancora. Ognuna con valori nutrizionali diversi, possono rispondere a specifiche necessità.

Tra le più leggere e gustose c’è sicuramente la bevanda di riso, sana e senza glutine. Vediamo come prepararla in casa, averne sempre a disposizione e risparmiare.

Bastano 2 ingredienti per fare in casa una bevanda vegetale di riso sana, leggera e senza glutine

La bevanda di riso, priva di lattosio e di glutine, è molto leggera e digeribile e dal sapore delicato. Inoltre, è perfetta anche per chi segue una dieta vegana. Per prepararla in casa serviranno solo un litro e mezzo d’acqua per ogni 100 grammi di riso.

Il tipo di riso da usare dipende dai propri gusti e da ciò che si ha a disposizione. Va bene quello classico bianco, ma anche quello integrale, mentre il parboiled potrebbe rimanere più al dente.

Una volta scelto il riso, cuocerlo in acqua bollente con la fiamma a fuoco medio basso per circa 40 minuti.

Controllare che rimanga sempre un po’ d’acqua nella pentola, altrimenti aggiungerne altra. Togliere dal fuoco il riso, coprirlo e lasciarlo riposare e raffreddare per circa 30 minuti.

Quando il riso avrà assorbito completamente l’acqua, versarlo un po’ per volta in un frullatore oppure usare direttamente un minipimer. Dovrà formarsi una crema densa e omogenea. Aggiungere altra acqua nel caso sia troppo concentrata.

Filtrare la bevanda con un colino a maglie strette o un canovaccio pulito e sarà pronta per essere gustata.

Varianti della bevanda di riso e come usarla in cucina

Alla bevanda di riso preparata in casa si possono aggiungere anche degli aromi a piacere. Per esempio, inserire nella bevanda già filtrata una bacca di vaniglia, una spolverata di cannella o di cacao amaro. Quindi, riportare la bevanda di riso a bollore e lasciarla raffreddare. Si può anche addolcire con un cucchiaio di miele a piacere.

Davvero facile da preparare, bastano 2 ingredienti per fare in casa una bevanda vegetale di riso sana, leggera e senza glutine. Conservarla in frigorifero ben chiusa in una bottiglia di vetro e consumarla entro 3 o 4 giorni.

La bevanda di riso è ottima non solo da bere, ma anche per preparare i dolci. Sarebbe uno degli alimenti migliori per preparare una valida alternativa vegana del tiramisù. Basta prendere la ricetta del tiramisù classico, tralasciare le uova e sostituire il mascarpone con una crema di bevanda di riso e panna vegetale. Assicurarsi che anche i biscotti usati siano vegani.

