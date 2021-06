Esistono tantissime varietà di rose. Alcune di queste sono adatte ad essere coltivate anche sui balconi, mentre altre si adattano meglio al giardino, come quella che vedremo in quest’articolo.

La rosa Schneeflocke (fiocco di neve in tedesco) fa parte della gamma delle cosiddette ”Rose del Buon Governo” come, tra le altre, la splendida rosa Loredo e la rosa Heidetraum. Tutte quante sono caratterizzate dalla necessità di una bassa manutenzione. Inoltre è una rosa Flower Carpet, usate per coprire le aiuole o per fare delle bordure al viale di un giardino. La Schneeflocke in particolare è un’ottima scelta per il proprio giardino, non solo per il suo incantevole colore bianco.

Pochi la coltivano ma questa candida rosa è incredibilmente resistente alle malattie e al gelo

Si sostiene spesso che le rose siano delle piante delicate, ma è solo una generalizzazione. Nel caso della rosa Schneeflocke, ad esempio, non è così.

Ha ricevuto l’ADR tedesco nel 1991, cioè un certificato conferito solo alle rose più resistenti al mondo. I suoi test di qualità sono tra i più selettivi al mondo e misurano una serie di caratteristiche della pianta, tra cui figurano la resistenza al gelo e alle malattie. E in più richiede molta poca manutenzione rispetto alla media delle rose.

Come curare una rosa Schneeflocke e le sue caratteristiche

Necessita di una potatura annuale di contenimento, che in genere avviene a febbraio, e non ha bisogno di essere recisa. Anche se le opinioni di chi se ne occupa si dividono su questi ultimi punti: c’è chi sostiene che accorciare di un terzo i rami che porteranno i fiori e diradare l’interno dell’arbusto sia molto importante per favorire una fioritura migliore e per far arieggiare la pianta.

È molto rifiorente, ha foglie lucide e color verde brillante. I suoi fiori sono abbondanti, profumati e semi-doppi, con gli stami gialli. Per di più la fioritura è tra le più lunghe: da maggio fino ai mesi invernali. L’altezza della Schneeflocke si aggira tra i 40 e i 50 cm, il diametro dai 25 ai 30 cm. Tende a preferire un terreno ben drenato e fertile.

