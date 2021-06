Per quest’estate 2021 non dimentichiamoci di rimanere alla moda con i consigli della rubrica beauty di ProiezionidiBorsa. Noi donne siamo sempre alla ricerca dei capi all’ultimo grido ma siamo sicure di curare anche il nostro corpo?

Non solo nell’abbigliamento, ma per rimanere in linea con la tendenza estiva dobbiamo guardare anche il taglio e il colore di capelli e lo smalto. Per leggere l’articolo sul colore estivo dell’estate 2021 cliccare qui.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La manicure è uno dei momenti preferiti dalle donne, poiché finalmente ridiamo vita alle nostre unghie per poterle sfoggiare con gran classe. Vediamo allora cosa chiedere all’estetista o cosa comprare per essere alla moda e sentirci belle e valorizzate.

Per essere alla moda è questo il colore dello smalto per l’estate 2021

Di solito si paragona il colore giallo all’estate poiché è il colore del sole e trasmette allegria e solarità, appunto. Sicuramente non è sbagliato usare il giallo in estate ma non è questo il colore di tendenza per questa bellissima estate che ci aspetta. Infatti per essere alla moda è questo il colore dello smalto per l’estate 2021: il rosa. Ebbene il rosa accompagnerà le nostre unghie per tutta la bella stagione ma la tonalità di rosa proposta è quello della chewing-gum. Si chiama “rosa bubblegum” e già è usato da tantissime influencer e personaggi famosi.

Anche la forma delle unghie è importante

Non dimentichiamoci che dobbiamo prestare attenzione non solo al colore dello smalto ma anche alla forma che diamo alle nostre unghie. Questa infatti è importante poiché modella anche tutta la mano. Se abbiamo una mano cicciottella meglio fare le unghia ovali o una via di mezzo tra l’ovale e lo squadrato. Se abbiamo mani lunghe e fini la forma a mandorla è perfetta. Anche perché le unghie a mandorla sono proprio di tendenza. Uniamo la forma a mandorla e il colore rosa bubblegum e saremo perfettamente alla moda.