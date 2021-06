Tutti sappiamo che i nostri amici a quattro zampe vanno protetti dai parassiti più comuni durante la stagione estiva. Pulci, zanzare, e soprattutto le temutissime zecche sono nemici giurati dei nostri pets. In commercio esistono moltissimi prodotti contro questi parassiti, per la maggior parte molto efficaci. Ma c’è un altro temibile nemico che può nascondersi all’aperto e non aspetta altro che infettare un malcapitato canino di passaggio. Questo parassita può causare sintomi anche molto seri, e portare anche alla morte del cane. È assolutamente fondamentale tenere gli occhi aperti.

Non solo pulci, zecche e zanzare, attenzione a questo parassita estivo dei nostri cani

Ma di quale parassita stiamo parlando? Il nemico si chiama Heterobilharzia americana, un trematode (simile a un verme) che causa la schistosomiasi del cane. I cani possono infettarsi quando entrano in contatto con le larve del parassita durante una nuotata. Le larve possono infestare l’acqua dolce di laghi e fiumi, o più raramente anche l’acqua salmastra o salata.

Le larve penetrano nel cane attraverso la pelle. Sviluppandosi, possono causare dei sintomi anche molto gravi.

Non solo pulci, zecche e zanzare, attenzione a questo parassita estivo dei nostri cani.

Quali sono i sintomi

I sintomi della schistosomiasi possono presentarsi anche a distanza di settimane dall’infezione, quando il parassita ha completato la sua maturazione all’interno dei tessuti del cane. I sintomi più comuni per il malcapitato quadrupede sono: diarrea, vomito, perdita di peso, letargia. Purtroppo a volte quando ci si accorge del problema è troppo tardi e nonostante la terapia, molti cani non sopravvivono alla schistosomiasi.

Massima attenzione quindi quando portiamo i nostri cani al lago o al fiume. Meglio non lasciarli nuotare in acque ferme o stagnanti, e meglio lontano dalla vegetazione acquatica.

Se notiamo comportamenti strani nel nostro cane, bisogna sempre tenerlo in osservazione, e in caso di dubbio, rivolgersi a un veterinario. Uno dei comportamenti più enigmatici dei nostri cani avviene quando si leccano le zampe in continuazione. Ecco perché il cane si lecca sempre le zampe e quando bisogna preoccuparsi.