Pochi ingredienti per preparare degli involtini gustosissimi che delizieranno il palato di tutti

Eccoci qui per continuare a stuzzicare la fantasia e il palato dei Lettori con la rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa. Oggi vedremo un piatto che potrà essere servito sia come portata principale che come antipasto. Questa pietanza non è originaria dell’Italia, bensì della Romania dove la tradizione culinaria è ricca e squisita. Si usa preparare il piatto per le occasioni speciali e per le feste ma in realtà si può cucinare quando si vuole. Di certo faremo una gran bella figura con i nostri ospiti. Ma vediamo meglio di quale piatto si tratta.

I sarmali

Sono degli involtini di carne, riso e cavolo cappuccio. Nonostante sia usanza mangiarli per le feste, sono adatti anche all’estate poiché si possono gustare anche freddi. Sono originari della Romania, ma si trovano anche nei Paesi limitrofi e in Turchia con la differenza che si utilizza la foglia di vite.

Ingredienti

Tritato misto (vitello e maiale);

riso;

cipolla;

prezzemolo;

doppio concentrato di pomodoro;

carota;

un uovo;

cavolo cappuccio;

olio, sale e pepe.

Tagliamo la cipolla a pezzetti e la ammorbidiamo nell’olio d’oliva fino a quando non diventa dorata. Aggiungiamo una carota grattugiata finemente, il sale, il pepe e due cucchiai di doppio concentrato di pomodoro. Amalgamiamo bene tutti questi ingredienti, spegniamo il fuoco e mettiamo da parte a raffreddare. Non appena questo composto sarà freddo aggiungiamo il tritato misto (500 gr), il prezzemolo, un pugno di riso (per risotti) a crudo e l’uovo. Quest’ultimo serve per legare il tutto ma se gli ingredienti non dovessero legare aggiungiamo un po’ di farina di mais.

Mettiamo le foglie di cavolo a sbollire con acqua calda e salata, prendiamo una foglia e con un cucchiaio prendiamo l’impasto e lo adagiamo sopra di essa. Avvolgiamo creando gli involtini. In una pentola capiente disponiamo una foglia di cavolo cappuccio e posizioniamo i sarmali. Aggiungiamo acqua calda e facciamo cuocere circa 2 ore a fuoco basso con il coperchio. Di tanto in tanto aggiungiamo altra acqua calda. Ecco come bastano pochi ingredienti per preparare degli involtini gustosissimi che delizieranno il palato di tutti.