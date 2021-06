Nell’ultimo anno il titolo ha già avuto un ottimo rendimento con una performance del 50% battendo il suo settore di riferimento. Tuttavia la corsa al rialzo potrebbe non essere finita qui. Infatti, c’è un livello oltre il quale le azioni Marr potrebbe decollare e più che raddoppiare il proprio valore.

Come si vede dal grafico questo livello passa per area 21,52 euro e rappresenta il primo ostacolo lungo il cammino che porta al I obiettivo di prezzo in area 27,34 euro. Oltre questo livello di prezzo, poi, il titolo si dirigerebbe verso gli obiettivi indicati nel riquadro rosso con un potenziale rialzista che è superiore al 100% rispetto ai livelli attuali.

In questo scenario idilliaco, però, c’è un aspetto molto importante che non bisogna trascurare. La resistenza in area 21,52 euro non rappresenta solo il primo ostacolo lungo il percorso rialzista di cui abbiamo parlato, ma anche un’area di prezzo che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Si potrebbe, quindi, formare un doppio massimo che se concretizzato potrebbe riportare le quotazioni in area 12 euro.

Fare, quindi, molta attenzione. Soprattutto a un eventuale segnale di vendita dello Swing Indicator.

Dal punto di vista generale non ci sono particolari segnali che incentivano all’investimento. L’unica eccezione, di cui abbiamo parlato in un report precedente, è legata alle prospettive di crescita dell’azienda che sono molto buone.

C’è un livello oltre il quale le azioni Marr potrebbe decollare e più che raddoppiare il proprio valore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Marr (MILMARR) ha chiuso la seduta del 22 aprile a quota 18,95 euro in rialzo dello 2,77% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

