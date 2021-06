L’estate in città è sempre una sfida di resistenza al caldo. Le grandi città o le vaste pianure in Italia creano un clima davvero afoso. Non si può però tenere sempre accesso il condizionatore d’aria. L’uso eccessivo di simili impianti è molto costoso e soprattutto non è salutare.

Come fare dunque per sopravvivere alla calura estiva?

Ecco i 3 trucchi inaspettati per sopportare l’afa estiva senza danneggiare salute e portafoglio.

1 – Tè caldo

Sembrerà un’assurdità, ma i tuareg nel deserto hanno questa buona abitudine da millenni.

Bere tè caldo quando l’afa non dà tregua. Sembra inverosimile, ma non è così. Immettere sostanze calde nell’organismo aiuta ad avvertire meno l’afa e a ridurre la sudorazione. Quindi per quanto sembri paradossale, una bella tazza calda di tè verde quando le temperature salgono, è proprio quello che ci vuole.

2 – Ventilatore

Le case odierne sono quasi tutte munite di impianti di condizionamento d’aria. Ma siamo sicuri che sia la giusta scelta? Per prima cosa tenere acceso il condizionatore ha un costo. Secondo motivo, il clima che il condizionatore crea non è affatto salubre per il nostro organismo, poiché crea una temperatura innaturale. Per trovare un po’ di facile refrigerio è meglio usare il ventilatore. Comprarlo e tenerlo acceso costa poco e non fa per niente male.

3 – Tende

Un altro trucco è quello di comprare delle tende, sia per le finestre che per le porta-finestre. Questo per evitare che entri la luce del sole durante le ore più calde, lasciando però tutto aperto, permettendo alla brezza di entrare. Questo è uno dei rimedi più antichi. Nelle case di prima, d’estate, sul mezzo del giorno, c’era sempre buio. È un buon metodo per evitare che l’ambiente interno si riscaldi, in attesa che le temperature scendano con l’arrivo della sera.

Dunque ecco i 3 trucchi inaspettati per sopportare l’afa estiva senza danneggiare salute e portafoglio.