Pochi immaginano che vecchie tegole e mattonelle valgono oro se utilizzate per queste geniali idee fai da te per abbellire casa e giardino

Nella rubrica del fai da te, la Redazione di PdB cerca sempre di trovare soluzioni di recupero intelligenti e che facciano risparmiare i lettori. La capacità di dar nuova vita a vecchi vestiti, biancheria e oggetti di uso comune può essere una grande risorsa. In questo caso ogni materiale è prezioso e può trasformarsi in qualcosa di creativo e anche molto utile.

Invece di acquistare materiali per decorare il nostro angolo verde o il giardino, ecco un oggetto che comunemente viene messo da parte che può farci risparmiare. Infatti, pochi immaginano che vecchie tegole e mattonelle valgono oro e possono trovare posto come complementi d’arredo e decorazioni chic e inusuali.

In effetti capita a molti di avere una catasta di tegole o piastrelle rimaste dai precedenti lavori di restauro. Solitamente capita di acquistarne in quantità maggiori rispetto al necessario nel caso in cui alcune si rompano. Ma al posto di lasciarle lì a marcire, con un po’ di fantasia e qualche consiglio si può pensare di farci qualcosa. Ed ecco le nostre proposte.

Osservando la struttura delle tegole si potrebbe immaginare subito a come impiegarle. Essendo allungate e concave sono capaci di contenere ma anche di creare delle barriere. Ecco perché, chi sta pensando di creare delle aiuole o dei vialetti nel proprio giardino ha il materiale perfetto.

Proprio perché grezze e resistenti, le tegole creeranno una barriera irremovibile per il terriccio. La cosa importante è inserirle bene nel terreno studiando il perimetro dell’aiuola. Se si vogliono creare delle aiuole più complesse, possiamo incastrarle alternando il verso concavo a quello convesso.

Sempre sfruttando la loro forma caratteristica, si può creare anche un portabottiglie per il nostro vino in cantina. Il cotto è un materiale molto adatto a conservare i liquidi delle bottiglie di vetro. Basterà unire due tegole oppure disporle vicine per creare delle nicchie.

Anche le mattonelle, se abbastanza lunghe e spesse, possono fare da barriera per le aiuole. Se sono particolarmente belle o decorate, possono diventare sottopiatti o sottopentole favolosi. Se si ha un giardino o un orto, le mattonelle più grandi e possibilmente di ardesia, sono adatte per creare sentieri puliti. Per finire, le tegole riempite di frutta o verdura, diventano dei centro tavola spettacolari e unici.

