Con l’arrivo della primavera bisogna predisporre le aree verdi della casa. Se si hanno delle aiuole, si ha l’opportunità di creare delle coreografie di fiori e piante. Questi piccoli o grandi contenitori di terra fertile sono perfetti per mettere in gioco fantasia e senso estetico. Avere un piano, e immaginare l’effetto coreografico, farà ottenere un risultato di grande impatto.

Da un’aiuola si può creare un piccolo giardino fiorito con una spesa minima. Per far ciò esistono dei trucchi e delle regole da rispettare, riuscendo comunque a seguire il proprio gusto. Allora, ecco gli accorgimenti per avere delle aiuole bellissime e a basso costo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Il principio è l’armonia

Prima di accostare una o l’altra pianta, bisogna capire se in quel modo si otterrà un risultato armonioso. Spesso non si considera l’accostamento di colore dei fiori, oppure grandezza e altezza delle piante. Il rischio è mettere insieme colori che stanno male insieme, che accostati sminuiscono la loro bellezza.

Un altro errore non previsto è quello di mettere piante che crescono in altezza davanti a piante a cespuglio, o che restano piccole. In tal caso si preclude la possibilità di avere un’aiuola equilibrata, dove tutti i fiori sono ben visibili e apprezzabili. Ciò accade soprattutto se si decide di piantare dei semi- molto meno costosi delle piante- e non delle piante già cresciute. Quindi è bene conoscere le varietà da scegliere e da accostare insieme.

Ecco gli accorgimenti per avere delle aiuole bellissime e a basso costo

Un altro importante elemento da considerare nel creare un’aiuola è la sua esposizione. Un’aiuola che prende il sole per gran parte della giornata vorrà fiori diversi da quella messa in penombra. Un’altra variabile è l’esposizione più o meno riparata dal vento. Anche il terreno ha la sua parte, quindi, se si parte dall’aiuola vuota è bene riflette su che tipo di terra necessitano i fiori che vogliamo. Per esempio, le felci che creano uno splendido verde, amano i terreni umidi. Un’eccessiva esposizione al sole le potrebbe addirittura uccidere.

Un’idea per chi ama disegnare è costruire l’aiuola progettandola con matite e colori. Un disegno anche approssimativo è utilissimo per proiettarsi verso il risultato finale. Questo permette di risparmiare sul costo di un giardiniere o di un garden designer. Quando è il momento di scegliere i fiori, queste sono le regole base da seguire:

a) piante e fiori grandi vanno posizionate nella parte retrostante dell’aiuola;

b) evitare le piante che hanno una crescita eccessiva perché costringono a continue potature;

c) non eccedere con i colori, ma cercare di abbinare 3 o 4 tipologie di fiori;

d) scegliere piante con fiori duraturi e che fioriscono più di una volta all’anno.

Approfondimento

Come costruire un giardino verticale nel vostro terrazzo