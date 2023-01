Pochi ed economici ingredienti per una pasta veloce e saporita diversa da quella in bianco o al sugo

Ecco la ricetta di una pasta semplice, veloce e ricca di gusto. Pronta in 10 minuti, con pochi ingredienti potremo avere un condimento diverso dai soliti sughi di pomodoro, pesto e panna. Mettiamoci subito ai fornelli e prepariamola insieme!

Portare in tavola ogni giorno 3 portate non è semplice. Riuscire a servire piatti sani ed equilibrati che, al tempo stesso, accontentino i gusti di tutta la famiglia, a volte diventa davvero complicato. A queste difficoltà, dobbiamo poi aggiungere il fattore tempo. Si è sempre di corsa e non si ha mai tempo per fare nulla. Figuriamoci per mettersi ai fornelli e preparare deliziosi manicaretti elaborati. Per portare in tavola qualcosa di gustoso e appetitoso non è necessario avere tante ore a disposizione né, tanto meno, dover usare ingredienti costosi. Spesso accade che le cose più semplici siano anche quelle meglio riuscite. Semplicità a tavola non per forza vuol dire pasta al sugo o in bianco. Nelle prossime righe andremo a spiegare la ricetta di un primo piatto ricco di sapore ma semplicissimo da fare.

Bastano pochi ed economici ingredienti per una pasta veloce e saporita: ecco la ricetta

Iniziamo a procurarci gli ingredienti necessari. Ecco le dosi per 4 persone:

360 g di pasta corta (penne o mezze penne rigate, fusilli, farfalle o conchiglie);

(penne o mezze penne rigate, fusilli, farfalle o conchiglie); 150 g di gorgonzola dolce;

150 ml di latte;

10 olive nere tagliate a rondelle (più alcune extra per guarnizione);

tagliate a rondelle (più alcune extra per guarnizione); 3 cucchiai di paté d’olive;

1 manciata di mandorle a lamelle;

a lamelle; olio EVO q.b.;

q.b.; sale q.b.

Preparazione di una pasta cremosa pronta in 10 minuti

Anzitutto, mettere sul fuoco l’acqua per la pasta. Nel frattempo, far scaldare un filo di olio in una padella antiaderente. Aggiungere il gorgonzola. Abbassare la fiamma e mescolare con un cucchiaio di legno finché il formaggio non si sarà sciolto del tutto. A questo punto, unire il paté di olive e amalgamare il tutto. Dovremo ottenere una salsa cremosa color grigio cenere. Infine, aggiungere il latte e le fettine di olive. Far cuocere il condimento a fiamma bassa fino a quando la crema risulterà corposa. In ultimo aggiustare di sale.

Quando la pasta sarà pronta, scolarla un minuto prima del termine di cottura ideale. Travasarla nella padella con il condimento e farla saltare a fiamma vivace per 30 secondi circa. Abbiamo così visto che servono pochi ed economici ingredienti per una pasta veloce e saporita. Ideale anche da preparare al volo in caso di ospiti improvvisi. Servire bella calda e decorare ogni piatto con qualche rondella di oliva tenuta da parte e una spolverata di mandorle a lamelle. E per concludere in bellezza, un bel dolce veloce che non richiede cottura!

Suggerimenti per una versione della pasta più leggera, fresca e delicata

Non tutti amano il sapore deciso e talvolta forte del gorgonzola. Per una ricetta dal gusto più leggero, lo si può sostituire con della crescenza o della ricotta freschissima. Inoltre, per conferirle un tocco di colore dalle sfumature rosate, aggiungere mezzo cucchiaino di concentrato di pomodoro.

Questo condimento è ottimo gustato anche su bruschette e crostini. O come accompagnamento di carni bianche alla griglia un po’ asciutte, come petto di pollo e tacchino, o lonza. Per tali scopi, basterà solo allungare i tempi di cottura e farlo rapprendere un po’.