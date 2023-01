Bastano pochi ingredienti per preparare 3 piatti deliziosi pronti in soli 10 minuti

Alla scoperta di 3 piatti particolari, facili da preparare ma veramente gustosi perfetti anche per essere consumati come aperitivo.

La cucina è il luogo in cui molti amano cimentarsi tra piatti più o meno difficili da realizzare. Trascorse le festività natalizie durante le quali tantissimi hanno preparato centinaia di delizie è sempre ora di provare qualcosa di nuovo. Tra dolci favolosi e salati da urlo non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Sarà, infatti, sufficiente scegliere con cura cosa portare in tavola per stupire i commensali e lasciarli senza parole. Oggi si andrà alla scoperta di tre idee per preparare degli antipasti o aperitivi buoni ma davvero semplici da cucinare. Il primo è la famosissima pan tumaca, il secondo delle crocchette di mozzarella e il terzo delle frittelle di banana. Ma ecco come preparare questi spuntini davvero facilissimi da cucinare.

Bastano pochi ingredienti per preparare 3 piatti

La prima ricetta con cui ci si potrà cimentare è la pan tumaca, pane con pomodoro ricco di gusto. Per cinque persone saranno sufficienti una ventina di fettine di pane, 4 pomodori, 10 fette di prosciutto crudo. Una variante alternativa a quella classica con il prosciutto Serrano che non tutti avranno in casa. Prendere il pane e lasciarlo scaldare in forno per qualche minuto. Una volta pronto prendere i pomodori e grattugiarli prima di sistemarli sulle fette di pane, aggiungere un filo di olio e un pizzico di sale. Prima di portare in tavola aggiungere ancora una fetta di prosciutto e servire. Pronta davvero in meno di dieci minuti.

Crocchette di mozzarella

La seconda ricetta che si andrà a preparare sono delle crocchette di mozzarella, anche in questo caso semplici e veloci, Pronte in una ventina di minuti queste mozzarelle saranno la felicità dei grandi ma anche dei più piccoli. Bisognerà procurarsi delle mozzarelline, tre uova, 150 g di farina e 150 g di pane grattugiato. Per prima cosa prendere le uova, romperle in una ciotola e sbatterle salando e pepando a piacere. In seguito prendere della farina e sistemarla in un piatto insieme al pangrattato in una diversa ciotola. A questo punto passare le piccole mozzarelle nella farina, nell’uovo e nel pangrattato prima di immergerle in olio caldo. Fare cuocere fino a quando non risulteranno dorate, si potrà eliminare l’olio in eccesso aiutandosi con un pezzo di carta assorbente.

Frittelle di banana

L’ultima ricetta che si potrà preparare sono le frittelle di banana. Mettere in una ciotola 150 g di farina, 1 cucchiaino di zenzero in polvere, 3 banane. In seguito prendere una terrina e unire la farina con un pizzico di sale e dello zenzero. Sbucciare le banane e tagliarle a fettine da passare nella farina e nello zenzero. A questo punto cuocere le fettine di banana in olio caldo in modo che restino dorate. A questo punto saranno pronte per essere portate in tavola. Davvero bastano pochi ingredienti per preparare 3 piatti davvero deliziosi.