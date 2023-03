Cosa succede se bagno la carta da forno con acqua? È sbalorditivo e dopo averlo provato non potrai più farne a meno

Chi di noi non ha mai usato la carta forno per cucinare? Questo prodotto così comune ci permette di preparare piatti sfiziosi e sani senza fare attaccare i cibi. Oggi vogliamo concentrarci su questo prodotto che non manca mai nelle nostre dispense, perché è estremamente utile in cucina. Ecco perché ti spiegheremo perché tutti stanno bagnando la carta da forno prima di usarla e in quali altri modi può esserci utile in casa.

Moltissimi oggetti e ingredienti che abbiamo in casa possono svolgere diverse funzioni. Pensiamo ad esempio al bicarbonato di sodio. Molti lo usano per ridurre l’acidità dal pomodoro e per rendere più morbidi gli impasti, ma è anche utilissimo per la cura della casa. Con questo articolo scoprirai che la carta da forno è più utile di quanto immagini.

Perché usare la carta forno in cucina

Molte persone usano la carta da forno per coprire e proteggere la teglia su cui ripongono i cibi per la cottura. Questo oggetto serve prevalentemente per non fare attaccare i cibi alla teglia senza il bisogno di aggiungere grassi animali o vegetali. Infatti, cucinare delle pietanze al forno è un buon modo per portare a tavola piatti gustosi, ma molto leggeri.

Cosa succede se bagno la carta da forno prima di utilizzarla in cucina?

Tuttavia, solo pochi sanno che la carta da forno deve essere bagnata prima del suo utilizzo. Se anche tu hai sempre messo la carta da forno sulla teglia senza bagnarla prima di poggiarci sopra i cibi, probabilmente hai sempre sbagliato. La motivazione è davvero molto semplice: la carta forno, una volta bagnata, resiste ad altissime temperature senza bruciarsi. Potremo cuocere fino a 250 gradi i nostri cibi se prima di cucinarli bagniamo la carta!

Qual è il modo corretto di procedere? Possiamo fare in due modi. Il primo prevede di passare il foglio di carta da forno sotto l’acqua corrente fredda e di strizzarlo per bene. Per il secondo metodo possiamo usare un pennello da cucina e bagnare la carta da entrambi i lati una volta stesa sulla teglia. Inoltre, questo metodo ti permetterà di fare aderire alla perfezione il foglio sulla teglia.

Usi la carta da forno solo per cucinare? Scopri altri 5 utilizzi a dir poco geniali

Abbiamo scoperto che cosa succede se bagno la carta da forno e sfrutto questo metodo prima di stenderla sulla teglia. Tuttavia, devi sapere che potrai usare la carta forno anche per altri scopi. Hai delle padelle nuove e hai paura di rigarle mettendole via? Se non hai a disposizione dei sottopentola, usa un pezzo di carta da forno per risolvere il problema. Se hai delle candele colorate, prima di metterle via nei cassetti avvolgile nella carta da forno. In questo modo manterranno colore, profumo e non si attaccheranno tra loro.

Quando compri del formaggio, avvolgilo nella carta da forno prima di metterlo nel frigorifero. Questo lo farà durare più a lungo prevenendo la formazione della muffa. Strofina un pezzo di carta da forno per lucidare i rubinetti ed eliminare ogni traccia di calcare in un lampo. Infine, se la tenda della doccia non scorre più bene, usa la carta da forno. Dovrai soltanto strofinarla sugli anelli della tenda e il gioco è fatto!