Quando decidiamo di viaggiare fuori dall’Italia spesso dobbiamo scontrarci con una serie di difficoltà, come dazi e cambio di valute. Per molti questo può diventare un vero e proprio deterrente, che ci spinge a rimanere entro i confini nazionali per comodità. Fortunatamente, però, ci sono diversi Paesi intorno a noi che fanno parte dell’area Schengen e hanno adottato l’euro.

Non stiamo parlando solo di Spagna, Francia e Germania. Ci sono infatti anche altri Paesi con queste caratteristiche, ma di cui spesso finiamo per dimenticarci quando prenotiamo le nostre vacanze. Prendiamo, ad esempio, un Paese dell’Europa centrale, tendenzialmente più economico della media europea e che offre città e paesaggi naturali di immensa bellezza.

Pochi considerano questo Paese vicino all’Italia perfetto per le vacanze, economico e ricco di attrazioni

Nell’Europa centrale si trova un Paese ricco di bellezza culturale e naturale, Incastonato tra la Polonia e l’Ungheria. Stiamo parlando della Slovacchia, la cui capitale, Bratislava, merita da sola una visita.

Questa, infatti, si trova in una posizione strategica, facilmente raggiungibile in auto, in aereo e persino in treno. I tetti rossi della capitale contornano le sponde del Danubio, alle pendici dei Piccoli Carpazi. Possiamo perderci nei meandri della città vecchia, tra edifici storici, chiese, musei e monumenti. Vale la pena anche informarsi sul calendario di eventi di Bratislava, dal momento che è particolarmente viva dal punto di vista culturale.

Non possiamo, poi, lasciare la Slovacchia senza visitare il castello di Bojnice, vicino alla capitale. Si tratta di un’opera magnifica realizzata nel 1113, anche se ha subito diversi cambiamenti nel corso del tempo. Senza contare che nei dintorni possiamo fare una visita anche al Museo della Preistoria, allo zoo di Bojnice e alle Terme.

In quanto a paradisi naturali, la Slovacchia non delude, non per niente il parco nazionale si chiama proprio Parco Nazionale Del Paradiso Slovacco. Qui troviamo cascate, boschi e grotte tra cui si snodano sentieri di diverse difficoltà.

Se poi abbiamo la possibilità di muoverci in macchina, potremo ammirare in giro per il Paese le tipiche chiese di legno, castelli incredibili come quello di Spis, villaggi caratteristici come quello di Cicmany e stupende montagne.

In conclusione, anche se pochi considerano questo Paese per le proprie vacanze, si tratta di una destinazione in grado di lasciarci tanti bei ricordi senza svuotare il portafoglio.

Se, però, vogliamo rimanere in Italia e non rinunciare alla spiaggia, sono tante le isole da poter visitare piene di borghi sul mare, castelli e buona cucina.

