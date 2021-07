Dopo tutto un inverno che, a causa delle restrizioni per contenere la pandemia, non ha regalato occasioni di socialità, ci siamo ritrovati improvvisamente a ricominciare ad uscire. Se da una parte si è trattato di un primo ritorno alla libertà che ci ha reso felici, dall’altra si è trattato, per tanti, anche di un passaggio difficile.

I giusti consigli

Con il tempo che passa e l’età che avanza, sono tanti ad avere perplessità su come rimanere alla moda senza rischiare di esagerare o di apparire eccessivamente giovanili. Se questi sono sicuramente dubbi legittimi e comprensibili, è anche vero che non bisogna fasciarsi troppo la testa. Scoprendo i giusti trucchi e avendo piena confidenza nel proprio corpo e nella propria personalità, infatti, non avremo mai problemi.

Indossando così questi tre accessori dimostreremo dieci anni di meno rimanendo super eleganti

Effettivamente, accettando il fatto che il tempo passa e che con gli anni non possiamo far altro che risultare più eleganti e sicuri di noi, troveremo senza dubbio il modo di apparire al meglio della nostra forma. A tal proposito, oggi vogliamo svelare tre consigli su come indossare degli accessori comuni, per mostrare un look elegante e casual allo stesso momento. Scopriamo, infatti, come indossando così questi tre accessori dimostreremo dieci anni di meno rimanendo super eleganti.

Partiamo dagli occhiali. Che siano da vista o da sole, il trucco è quello di scegliere la giusta montatura per noi, che possa risaltare i nostri colori e la nostra personalità. Il consiglio è quello di preferire montature originali e colorate, che rispecchino il nostro gusto e la nostra idea di eleganza. Sicuramente sarebbe meglio evitare colori troppo accesi o sgargianti, ma anche il monocolore potrebbe essere un errore.

Diamo poi spazio ai foulard, ottimo accessorio da inserire in outfit eleganti e giovanili. Anche qui evitiamo i classici monocolore, preferiamo a quest’ultimi foulard colorati e con fantasie.

Per ultimo i gioielli e le collane. Molto spesso con i gioielli si rischia sempre di esagerare, per questo motivo la cosa migliore sarebbe di portare pochi accessori. Se si tratta di uno grande e vistoso, come ad esempio una collana, potremmo anche pensare di non aggiungere nessun altro gioiello.

Avendo fiducia in se stessi e seguendo questi piccoli consigli, siamo sicuri che ognuno troverà il modo di scoprire l’outfit ideale.