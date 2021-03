Dopo i 50, gli uomini non rischiano solo gli sbalzi di umore della andropausa, ma anche tutti i rischi legati alla prostata. I nostri Lettori più affezionati sanno quanto ci teniamo a consigliare alimenti naturali in grado di aiutare questo organo. Uomini segniamoci il succo di questo frutto perché secondo la scienza previene il cancro alla prostata: il melograno. Un frutto benefico, ma che per svariati motivi non portiamo a sufficienza sulle nostre tavole. In questo articolo, vedremo nello specifico le virtù del melograno e il suo effetto preventivo.

Uno studio americano

Uomini segniamoci il succo di questo frutto perché secondo la scienza previene il cancro alla prostata, come riportato dall’università di New York. Nello specifico, il centro di medicina oncologica. Diciamo che non è una scoperta, ma semplicemente la conferma di quanto i medici stavano affermando da diversi anni. Non è ancora chiaro quale sia la causa reale dell’inibizione delle cellule cancerogene con l’assunzione del melograno, ma il risultato è abbastanza chiaro. Gli studi americani dimostrano infatti che i nutrienti del melograno sono in grado di arginare la nascita delle cellule tumorali.

La ricchezza di antiossidanti del melograno

La forza preventiva del melograno sta in tutti i suoi nutrienti antiossidanti e antiinfiammatori che contiene. Attraverso il suo succo, i polifenoli del melograno vanno a erigere una vera e propria barriera contro l’arrivo delle malattie prostatiche. Ma, non solo, perché garantisce la salute di tutto il sistema cardiocircolatorio.

Il tumore più presente negli uomini

Secondo American Cancer Society, il tumore alla prostata è il più diffuso tra gli uomini, ed è tra i primi 5 che causa il decesso. Ma, nei pazienti che presentavano un aumento dei livelli di PSA, l’assunzione regolare di succo di melograno, riduceva del 10% la riproduzione delle cellule cancerogene. Aumentando, invece, quasi del 20% la loro morte. I risultati così confortanti di questi studi stanno portando i ricercatori ai test per capire se il melograno sia in grado di prevenire anche il cancro al seno. Per tutti questi motivi la prevenzione è un’azione da seguire, così come l’aiuto e il finanziamento della ricerca.

