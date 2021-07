In estate la voglia di sentirsi bene e in forma aumenta per tutti e si è più inclini anche a coccolarsi a cominciare dalla colazione. Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato quanto sia importante questo momento della giornata per partire alla grande e affrontare tutte le difficoltà giornaliere. E cosa c’è di più invitante di una sana e gustosa colazione? A volte bastano questi due frutti a colazione per fare il pieno di felicità nel cuore , ovvero banane e mirtilli. Quest’oggi invece i nostri consulenti, spiegheranno perchè è questo il mix di frutta ricco di antiossidanti che fa bene al cuore e alla pelle e fa rimanere giovani. Per partire bene e cominciare bene la giornata è necessario farlo con il carburante giusto, che è sicuramente ottenuto da frutta e verdura. Mettere insieme vari frutti, ognuno con le proprie proprietà nutrizionali, è davvero un toccasana per il nostro benessere quotidiano. Ed ecco allora di seguito illustrato quanto faccia bene al nostro corpo, sia dentro che fuori, questo incredibile mix di mela, kiwi e uva nera.

È questo il mix di frutta ricco di antiossidanti che fa bene al cuore e alla pelle e fa rimanere giovani

L’uva nera grazie al suo contenuto di polifenoli e resveratrolo ha notevoli effetti antiossidanti, inoltre è energetica, dissetante e nutriente. Inoltre il suo effetto antiossidante contribuisce a mantenere più giovane ed elastica la pelle. La mela, ricca di potassio, vitamina C, contrasta il colesterolo ed è ideale per chi segue diete ipocaloriche, in quanto dona un senso di sazietà. Anche i kiwi sono ricchi di acqua, potassio e antiossidanti ed inoltre sono molto efficaci contro la stitichezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per cominciare bene la giornata occorreranno metà mela, un kiwi, un grappolo di uva e limone. Tagliamo a piccoli pezzi la mela e il kiwi, e versiamo il tutto in una ciotola e unire poi l’uva denocciolata. Versare il tutto nel boccale, ma prima versare il succo di limone sul composto. Una volta pronto, versarlo in un boccale di vetro e saremo pronti a ripartire alla grande anche per questa giornata.

Approfondimento

È incredibile ma un bicchiere di questa bevanda salva la vita quando la glicemia impazzisce