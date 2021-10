Quasi tutti conoscono le strepitose potenzialità dell’aceto di mele, antico ingrediente citato anche nella Bibbia. Sappiamo come le nostre nonne lo utilizzassero in svariati modi, soprattutto per quanto riguarda l’igiene di casa e il bucato. Ma esistono altre 10 soluzioni efficaci e alternative per usarlo in tutta tranquillità.

È un prodotto che insaporisce le pietanze ma rende anche i nostri capi morbidi e profumati, perché neutralizza i cattivi odori. Inoltre, possiamo anche aromatizzarlo agli agrumi o al profumo di fiori e frutta.

Quello di mele, però, non è l’unico aceto che potremmo acquistare o realizzare in casa. Esiste l’aceto balsamico, di malto, di riso, di vino, persino di mele e di pere. Quest’ultimo rievoca le note e l’aroma tipico della pera, dal sapore zuccherino. Quello che in assoluto risulterebbe più antico, però, è l’aceto di miele.

Pochi conoscono questo delicato e dolce aceto poco calorico e ricco di proprietà

Fermentando l’idromele otterremo l’aceto di miele. Questa è una bevanda alcolica, composta da miele, acqua e lievito, che conoscevano bene anche gli antichi Egizi, i Greci e i Vichinghi della Scandinavia. Il prodotto finale ha un colore giallo d’orato intenso, il sapore è dolce, profumato, leggero ma dalle note decise e leggermente acidule, rispetto all’aceto di vino è più delicato.

Contiene molti sali minerali ed enzimi e proprietà nutrienti che derivano dal miele. Infatti, se il miele utilizzato è biologico e di buona qualità, i principi nutritivi saranno eccezionali. Ricco di vitamine del gruppo B, oligoelementi come rame, ferro, magnese. Tutti elementi che lo renderebbero un disinfettante naturale, un possibile rimedio casalingo per contrastare febbre, raucedine e ripristinare la flora batterica.

In cucina e non solo

Anche se pochi conoscono questo delicato e dolce aceto poco calorico e ricco di proprietà, riesce a condire alla perfezione molti piatti, donando un sapore tipicamente agrodolce. Oltre a rendere particolarmente gustose insalate e verdure grigliate, può essere un ottimo ingrediente per la creazione di salse, per accompagnare i secondi o il riso.

Infatti, potremmo utilizzarlo per realizzare una spettacolare maionese di soia, per marinare o per dare brio a macedonia di frutta, senza coprire i sapori.

L’aceto di miele potrebbe essere utile anche per rendere morbidi i nostri capelli spenti e crespi. Infatti, essendo praticamente un cosmetico naturale, potremmo usarlo al posto del balsamo, contrastando la fastidiosa forfora.

Ne basta un cucchiaio diluito con dell’acqua, da applicare dopo lo shampoo per poi risciacquare. Non lascerà quell’odore forte, tipico dell’aceto tradizionale. Prima di utilizzarlo, assicuriamoci di non essere allergici e acquistiamo prodotti di qualità, certificati, per essere sicuri di portare a casa un aceto di miele di pregio.