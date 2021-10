Il nostro corpo è un delicato equilibrio tra una serie infinita di elementi. Potremmo passare ore ed ore a studiarne con interesse i componenti. Magari siamo abituati a cercare preziosi consigli per provare a migliorarne le prestazioni tramite allenamenti impegnativi. E cerchiamo tutti i modi utili per garantirci un’ alimentazione corretta, magari in grado di fare bene al cuore e ai muscoli. Ma, a prescindere dall’attenzione e dal tempo che dedichiamo alla cura del nostro corpo, c’è elemento che potrebbe sfuggirci.

Il sorprendente segreto sui muscoli che nessuno sportivo conosce

Ecco, allora, che leggere questo segreto potrà darci una maggiore consapevolezza. E forse ci strapperà un sorriso. Soprattutto quando vedremo le montagne di muscoli di qualche atleta o body builder. E la ragione si trova proprio nei muscoli stessi. Oppure, per essere più precisi, nella parola “muscolo” stessa. Chissà quante migliaia di volte l’abbiamo utilizzata senza rendercene minimamente conto. Infatti la sua origine è insospettabile e ci riporta addirittura al mondo dei topi.

Infatti gli antichi romani, e i greci prima di loro, associavano la forma dei muscoli all’idea di tanti topolini guizzanti nascosti sotto la pelle. “Mus, muris”, in latino, significa proprio topo. A pensarci bene, infatti, il movimento improvviso di un muscolo in tensione, sembra proprio quello di un topolino scovato sotto una coperta. La forma latina “musculus”, peraltro, è un sostantivo vezzeggiativo. Quindi la traduzione letteraria di “muscolo” è proprio quella di topolino. I nostri antenati avevano forse una forma molto pratica ed ironica di vedere le cose, nonostante la serietà e formalità che troppo spesso gli attribuiamo.

La parola in italiano

In inglese il collegamento è certamente più immediato ed evidente, visto che la parola moderna per indicare il roditore è la celebre parola “mouse”. In italiano invece è rimasto un segreto per pochi linguisti. Che ora conosciamo anche noi.

Infatti, nel frattempo, la parola topo ha sostituito il latino “mus”. Il motivo sarebbe presto spiegato, ed è dovuto ad un altro roditore. In latino volgare, infatti, il topo era chiamato “talpum”, proprio per l’assonanza con la talpa. Ci sono dunque un sacco di storie che si intrecciano e che riguardano il sorprendente segreto sui muscoli che nessuno sportivo conosce. Ora ascolteremo con maggiore simpatia e consapevolezza una persona che sta dichiarando di fare un allenamento durissimo per tonificare i propri muscoli. E magari, visto che il pensiero ci ricorderà i topolini, potremmo anche ricordare di fare attenzione perché potremmo avere un topo in casa senza accorgercene.