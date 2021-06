L’aceto ha infiniti utilizzi in casa e non solo in cucina, serve a pulire pavimenti, superfici, a neutralizzare gli odori, ad ammorbidire il bucato. Ma spesso è anche usato in giardinaggio per trattare il terreno ed abbassare il pH. Diventa quasi un obbligo averlo in dispensa, per poterlo sfruttare per le sue svariate caratteristiche. L’unico difetto è quello di avere un odore molto pungente, per molti fastidioso. Quindi spesso si evita di usarlo in casa, per non invadere gli ambienti con il suo sentore caratteristico. Ma se si vuole ottenere una fragranza più profumata e gradevole, superando il problema della puzza, esistono degli accorgimenti molto utili.

Vediamo come realizzare l’aceto aromatizzato ottimo per le pulizie domestiche e fantastico per rendere la biancheria profumatissima.

Aceto agrumato

Per pulire pavimenti, sgrassare le superfici e profumare il bucato, si potrà ottenere un meraviglioso aroma al sentore di agrumi. Per 500 ml di aceto bianco serviranno 2 limoni o arance biologiche. Lavare e sbucciare i limoni, togliendo la fastidiosa pellicina bianca, inserire dentro un contenitore capiente succo e bucce. Scaldare l’aceto, senza farlo bollire, per poi versarlo nel contenitore di vetro. Tutto il procedimento potrà essere fatto anche direttamente in pentola, aggiungendo succo e scorza. Lasciare riposare il miscuglio almeno per 24 ore, più ore rimane in infusione, più diventerà profumato. Poi filtrare il tutto e versarlo in uno spruzzino, prima di utilizzarlo agitare sempre. Se desideriamo un odore ancora più intenso si potranno aggiungere alcune gocce di oli essenziali.

Profumo di fiori e frutta

Se vogliamo ottenere una fragranza più particolare, si potrà aggiungere nella pentola con l’aceto bollente un fascio di fiori di lavanda o rose, purché siano biologiche. In alternativa si potranno usare foglie della pianta di pomodoro, salvia, menta. In pratica si possono scegliere tutti quei vegetali che si amano, mettendoli in infusione ed avendo cura che non contengano pesticidi. Anche la frutta di stagione può essere protagonista. Dopo averla sbucciata, aggiungerla all’aceto caldo in un barattolo di vetro per una decina di giorni e poi filtrare. Ecco come realizzare l’aceto aromatizzato ottimo per le pulizie domestiche e fantastico per rendere la biancheria profumatissima.